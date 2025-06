Vuelve la Carrera Atlética Ser Inspiración: una cita con la inclusión en Buga Foto: Ser Inspiración

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo 6 de diciembre de 2025, Buga será nuevamente epicentro del atletismo incluyente en Latinoamérica. Ese día se correrá una nueva edición de la Carrera Atlética Ser Inspiración, un evento que ha roto esquemas al poner en la misma línea de partida a atletas convencionales y paralímpicos, con condiciones de competencia reales y dignas.

Bajo el liderazgo del atleta paralímpico Francisco Sanclemente, representante de Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y ganador de múltiples maratones internacionales, el evento busca consolidarse como un referente nacional e internacional en inclusión, alto rendimiento y transformación social a través del deporte.

Una deuda histórica con el atletismo en silla de ruedas

Colombia aún arrastra una deuda con el atletismo adaptado. Las categorías de silla de ruedas en carreras de fondo son, en el mejor de los casos, una excepción dentro del calendario deportivo nacional. Según el mismo Sanclemente, “no existe una ruta establecida. Hay talento, hay ganas, pero no hay calendario, ni carreras atléticas que permitan crecer como pasa en ciudades como París, New York, Los Ángeles o Ciudad de México”.

Es irónico, especialmente considerando que en casi todas las ciudades del país se celebran eventos atléticos oficiales. Pero rara vez incluyen de manera estructurada a los paratletas.

Ser Inspiración: un modelo de lo que podría ser

La Carrera Ser Inspiración es una respuesta directa a esa carencia. Con recorridos de 3K, 6K, 12K y 18K, y cronometraje oficial, premiación, camisetas y medallas para todos los participantes, esta carrera ofrece un terreno justo tanto para atletas convencionales como para aquellos con discapacidades físicas, incluyendo usuarios de handbike, sillas de atletismo o prótesis.

Detrás de esta iniciativa hay más que entusiasmo. Hay organización, visión y respaldo. Entre los aliados del evento están Achilles International Colombia, el programa SAP-INL de la Embajada de Estados Unidos, y la Policía Nacional de Colombia a través de su estrategia Dios y Patria – Héroes por Vocación, quienes facilitarán la participación de numerosos paratletas.

El 6 de diciembre no será solo una jornada atlética. Será un mensaje claro: en Colombia, correr también puede ser un acto de justicia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador