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Wimbledon: Linda Nosková conquistó su primer Grand Slam tras vencer a Karolina Muchová

La tenista checa de 21 años ratificó su ascenso en el All England Club tras imponerse a su compatriota en tres sets.

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Daniel Bello
Daniel Bello
11 de julio de 2026 - 05:50 p. m.
El momento en el que Linda Nosková celebra su victoria en la final de Wimbledon.
El momento en el que Linda Nosková celebra su victoria en la final de Wimbledon.
Foto: EFE - TOLGA AKMEN
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Linda Nosková conquistó este sábado su primer título de Grand Slam al imponerse a su compatriota Karolina Muchová en la final femenina de Wimbledon. La checa alcanzó la cima en la Pista Central del All England Club, coronando una temporada de ascenso meteórico con el trofeo más codiciado del circuito.

El marcador final quedó 6-2, 5-7 y 6-3 a favor de Nosková. Ambas tenistas checas protagonizaron la primera final entre jugadoras de esa nacionalidad en la era abierta del tenis. Nosková fue eficiente a la hora de cuidar su servicio, un factor que resultó determinante para quedarse con el título con un 86% de rendimiento en los puntos de quiebre que tuvo que salvar.

El segundo set tuvo dramatismo, pues Nosková llegó a tener un par de puntos de partido cuando el marcador iba 5-3 a su favor. Sin embargo, Muchová le quebró el servicio en ese momento clave y terminó llevándose la manga por 7-5, forzando así la definición a un tercer set en la Pista Central.

En la tercera manga, Nosková no se dejó amilanar por haber dejado escapar el título en un par de puntos durante el set anterior. Repuso el rumbo con un servicio sólido y una mentalidad inquebrantable para adjudicarse finalmente el Plato de Agua de Rosas de Venus por 6-3 y sellar así su lugar en la historia del tenis checo.

Este fue el tercer título como profesional para Nosková, quien tiene 21 años de edad. En su palmarés ya contaba con dos triunfos en torneos WTA 500: el Abierto GNP Seguros 2024, disputado en Monterrey (México), y el Torneo de Berlín (Alemania), que conquistó apenas el mes pasado como preparación para el césped londinense.

Muchová, por su parte, no supo cómo cuidar su servicio en cuatro oportunidades y ese fue el factor diferencial a favor de su compatriota en la cancha principal del All England Club. Esta era su segunda final de Grand Slam, pues ya había alcanzado esta instancia en Roland Garros 2023, con un desenlace similar.

La acción en Wimbledon, al menos en la rama femenina, llegó a su fin este sábado. El torneo concluirá este domingo con la final masculina entre el alemán Alexander Zverev y el italiano Jannik Sinner (número uno del mundo), quien buscará defender la corona que conquistó el año pasado.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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