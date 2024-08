Ya arde la llama: fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos de París 2024

Allumée par Alexis Hanquinquant, Nantenin Keita, Charles-Antoine Kouakou, Élodie Lorandi et Fabien Lamirault la Vasque Paralympique brille de mille feux et s'élève de nouveau dans Paris, pour notre plus grand plaisir 🥹



Lit by Alexis Hanquinquant, Nantenin Keita, Charles-Antoine… pic.twitter.com/GMDrzkGNlO