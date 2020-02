A las 5:15 p.m. por Directv Sports

Millonarios, por la clasificación en La Paz frente a Always Ready

Andrés Osorio Guillott

Millonarios logró levantar cabeza en los dos torneos que está disputando. En la liga colombiana acaba de derrotar a Boyacá Chicó por 2-1 en El Campín. En el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana logró tomar una ventaja de 2-0 ante Always Ready de Bolivia. Los dirigidos por Alberto Gamero juegan el partido de vuelta este jueves. La sensación es que la ventaja es corta y las cosas se pueden complicar para los embajadores.

Jugar en La Paz implica ir con la preocupación de los efectos de la altura y lograr equilibrar los esfuerzos para que la falta de oxígeno no sea un impedimento en el buen desarrollo del juego. Catalina Chica, médica deportóloga de Millonarios, habló para El Espectador sobre la preparación del equipo para jugar a 3.640 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo es la preparación física para enfrentar un partido en la altura? ¿Qué factores hay que considerar en la adaptación, las comidas y los entrenamientos?

La preparación física está a cargo del cuerpo técnico y los preparadores físicos. Ellos tienen que diseñar los entrenamientos para rendir mejor o favorecer los factores fisiológicos que compensen la falta de oxígeno.

Me parece importante aclarar lo que es una adaptación a la altura y lo que es la respuesta a la altura. Una cosa es cuando el cuerpo percibe que hay niveles de oxígeno inferiores a los que está acostumbrado y hace una respuesta fisiológica para intentar compensar esto mediante el aumento de la frecuencia cardíaca o del vaso dilatante. Otra cosa ya es un proceso de adaptación a la altura porque ya se da cuenta el cuerpo de que necesita sobrevivir a ella y ahí es donde empieza a producir sustancias hormonales y también mejorar ciertos factores. El proceso de adaptación real, en el momento en que el cuerpo siente la hipoxia (ausencia de oxígeno en los tejidos para el buen funcionamiento corporal) empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos desde su principio en la médula ósea hasta que ya son maduros, pues es un proceso largo de aproximadamente dos meses. Sin embargo, ya se sabe que después de 15 días hay varios factores que compensan esto.

Lo que uno enfatiza es que si se está buscando una adaptación a la altura para que los síntomas ya no estén y el cuerpo ya esté produciendo sustancias enfocadas a sobrevivir y vivir en la altura, por lo menos son de diez a 15 días de estar allá. Antes de ello son respuestas a la altura y el momento principal de esa sensación de malestar está entre el día tres y el día cinco de haber cambiado de lugar. Cuando uno quiere obviar esos efectos y tener un proceso de adaptación se tiene que estar presente en el lapso mencionado (diez a 15 días). Cuando uno juega antes de eso se está con la respuesta, entonces es tratar de someter el cuerpo la mínima cantidad de tiempo posible al efecto de la altura, para que no se dé cuenta de que está ahí dándole apoyo, esto es entendido como mantener un oxígeno puesto, utilizar otro tipo de vasodilatadores e hidratarse muy bien. Aunque lo ideal sería casi que llegar al partido, aterrizar y jugar, esto conlleva otros efectos que no son los deseados y son los del viaje en el mismo día, por eso es que muchas veces se intenta trasladarse el día o la noche antes, porque hay otros efectos del avión y demás que uno quiere obviar el día del partido, pero digamos que en temas fisiológicos y una respuesta a la altura lo ideal sería casi que aterrizar antes del partido y salir apenas termine.

Algo que no tocamos es que en la preparación de los jugadores hay unos medicamentos como vasodilatadores. El viagra se utiliza en algunos equipos, nosotros no lo hacemos. Hay efectos que se ven en algunos alimentos y favorecen la oxigenación periférica, que se obtiene de alimentos como la remolacha y ya hay derivados y liofilizados de estos productos.

¿Cuáles son las recomendaciones que deben tener los jugadores en el desarrollo del partido para evitar que la altura los agote más rápido?

Que nos comuniquen cualquier sensación que tengan para darle una solución. En ese momento se tienen que concentrar en el juego. Desde antes se tienen que preparar, saber qué sentir y qué es lo que les podemos dar en caso de que presenten algún síntoma.

En el partido la idea es que jueguen como siempre deben jugar. La altura es un factor que no los debe limitar. No se trata de correr menos en el primer tiempo para que puedan jugar mejor el segundo. Ellos tienen que saber desarrollar su actividad en ese momento teniendo en cuenta que tenemos una ventaja, y es que si bien hay un cambio de altura, finalmente viniendo de Bogotá los jugadores presenten menos síntomas, además porque son personas físicamente adaptadas y competentes. No hay una recomendación específica para que no perciban las sensaciones de altura.

En 1989 Millonarios disputó la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Bolívar. En aquel entonces, los embajadores perdieron 1-0 en La Paz. En 1999, en la Copa Merconorte, enfrentaron a The Strongest. En la visita los azules ganaron 2-0. Finalmente, en la Copa Libertadores 2013, enfrentaron a San José de Oruro en la fase de grupos. El partido terminó 2-0 a favor de los locales. El saldo está en contra para Millonarios y mañana será una oportunidad para equilibrar las estadísticas y traerse la clasificación a Colombia para la segunda fase de la Copa Sudamericana.

¿Qué tratamiento reciben los jugadores al finalizar el encuentro?

Si están con malestar, dolor de cabeza, náuseas, etc., se les puede colocar oxígeno y se les da un analgésico antiinflamatorio para manejar el dolor de cabeza y otras sensaciones. Generalmente se manejan los síntomas, pero se les puede dar a todos profilácticamente antes de que presenten algún tipo de dolor. De resto deben alimentarse bien.

¿Cuáles son las ventajas, si las hay, en el cuerpo de un deportista?

La ventaja es para el equipo que ya está habituado a jugar en la altura. El tema que ya es otro punto aparte en el deporte son los beneficios que se obtienen al realizar entrenamientos en la altura para lograr tener mayor cantidad de glóbulos rojos y mayor respuesta a la utilización de los mismos y del transporte del oxígeno al músculo periférico, pero eso ya es para otro tipo de deporte y para otra situación, no para jugar un partido.