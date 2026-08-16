16 de agosto de 2026 - 04:59 a. m.
El Ministerio del Deporte que recibió Abelardo de la Espriella: una cartera a la deriva
Colombia sigue ganando medallas, pero detrás de los podios hay un sistema deportivo lleno de heridas. Presupuestos históricos que no se ejecutaron, recortes, cuatro ministras, programas debilitados y una pregunta que ahora deberá responder el nuevo gobierno: ¿todavía vale la pena tener un Ministerio del Deporte?
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación