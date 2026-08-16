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Deportes
16 de agosto de 2026 - 04:59 a. m.

El Ministerio del Deporte que recibió Abelardo de la Espriella: una cartera a la deriva

Colombia sigue ganando medallas, pero detrás de los podios hay un sistema deportivo lleno de heridas. Presupuestos históricos que no se ejecutaron, recortes, cuatro ministras, programas debilitados y una pregunta que ahora deberá responder el nuevo gobierno: ¿todavía vale la pena tener un Ministerio del Deporte?

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Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

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