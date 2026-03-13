“Muchas personas no sabían qué hacía el Ministerio del Deporte”: Patricia Duque

En entrevista con El Espectador, la ministra del Deporte habló de su gestión al mando de la cartera. En los casi cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, ha sido la única jefa de este despacho que logró completar el año. En el diálogo con este periódico, la ministra respondió a las críticas por las amenazas a la reducción del presupuesto, habló del legado de su gestión y las claves que tendrá que seguir la persona que la suceda en el cargo.