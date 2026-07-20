Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, asegura que próximo Mundial tendrá 64 equipos

Alejandro Domínguez (der.), presidente de la Conmebol. Foto: EFE - José Jácome

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Apenas se apagó el eco de la final entre España y Argentina y ya nos pusieron a pensar en la próxima edición de la Copa del Mundo. La razón es que Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), anunció este lunes que la próxima cita orbital del balón se disputará con todavía más selecciones de las que vimos este verano.

Eso sí, todo con cautela, pues por ahora no existe un anuncio oficial de la FIFA que respalde la propuesta de Domínguez. El torneo que terminó apenas el domingo pasado, con la coronación de España, habría sido entonces el único Mundial disputado bajo el formato de 48 selecciones en competencia.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó el directivo en su cuenta de X junto con un video en el que aparecían varios momentos icónicos en la historia del torneo.

De concretarse lo anunciado por Domínguez, sería la oportunidad perfecta para que países que no suelen pisar un Mundial puedan por fin competir en la cita más prestigiosa del fútbol. Ahora bien, habrá que esperar a que la FIFA, el órgano que rige este torneo, confirme oficialmente el anuncio del dirigente paraguayo al frente de la CONMEBOL.

Por lo pronto, lo único confirmado del Mundial que se va a celebrar dentro de cuatro años es que las sedes principales serán España, Portugal y Marruecos, aunque también habrá partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay, en conmemoración de los 100 años que cumple el torneo desde su primera edición, disputada justamente en territorio uruguayo.

Ese Mundial de 2030 será, además, el primero sin una generación que marcó al fútbol durante más de una década. La cita de Norteamérica 2026 fue el último baile de referentes como Lionel Messi, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, Neymar y Manuel Neuer. Pero también será la oportunidad de ver consolidarse a las nuevas figuras que todavía tienen capítulos por escribir en este torneo como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Erling Haaland.

Al momento de la publicación de este artículo ni la FIFA ni su presidente, el empresario suiza Gianni Infantino, se pronunciaron al respecto. Lo cierto es que el calendario futbolístico, por lo menos hasta 2034, tiene dueño si nos referimos a la cita orbital, pues ya sabemos que la sede del Mundial 2034 será Arabia Saudita.

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