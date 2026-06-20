Alemania venció a Costa de Marfil y se clasificó en el Mundial de la FIFA: resumen y goles

Leroy Sané, jugador de Alemania. Foto: EFE - EDUARDO LIMA

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Alemania protagonizó una remontada de carácter para derrotar 2-1 a Costa de Marfil en un partido que parecía complicarse con el paso de los minutos.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann dominó la posesión desde el inicio, pero se encontró con una defensa africana muy ordenada y con un inspirado Fofana bajo los tres palos. Sin embargo, cuando la derrota parecía una posibilidad real, apareció Deniz Undav con un doblete decisivo para darle la victoria a la Mannschaft.

Así fue el partido Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial de la FIFA

El inicio fue favorable para Alemania, que generó peligro desde los primeros minutos con Kai Havertz y Jamal Musiala. Sin embargo, los alemanes vieron cómo se les anulaban dos goles en la primera mitad: uno a Aleksandar Pavlovic por falta sobre el arquero y otro a Havertz tras una infracción previa de Musiala.

Cuando mejor controlaba el balón Alemania, Costa de Marfil golpeó primero. A los 30 minutos, Diomande desbordó por la banda izquierda y envió un centro peligroso que Diallo no alcanzó a conectar, pero Franck Kessié aprovechó un rebote para empujar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0. El gol fortaleció a los africanos, que cerraron espacios y llevaron la ventaja hasta el descanso.

En la segunda mitad, Alemania intentó reaccionar, aunque siguió encontrando dificultades para romper el bloque defensivo rival. Nagelsmann movió el banco con un triple cambio que terminó siendo decisivo. Tras varios intentos de Havertz y un potente disparo de Rüdiger, llegó el empate a los 69 minutos. Nadiem Amiri envió un centro preciso al área y Deniz Undav conectó para vencer a Fofana y decretar el 1-1.

El empate impulsó a los germanos, que adelantaron líneas en busca de la remontada y terminaron encontrando el premio nuevamente en los pies de Undav, autor del segundo gol que completó la reacción alemana al minuto 90 +4.

Por otro lado, entre los momentos más destacados del partido estuvieron la lesión de Nico Schlotterbeck, que obligó al ingreso de Antonio Rüdiger, el resbalón de Kessié cuando tenía una ocasión clara para ampliar la ventaja y las constantes intervenciones de Fofana, clave para sostener a Costa de Marfil durante gran parte del encuentro. Finalmente, ambos equipos repartieron puntos tras un duelo muy disputado.

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