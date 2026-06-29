Paraguay le gana 1-0 a Alemania, en vivo: siga el partido de los dieciseisavos del Mundial

Jugadores de Paraguay. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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Luego de que Brasil consiguiera su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, Paraguay quiere seguir dejando en alto el nombre de Sudamérica y dar el batacazo contra Alemania en uno de los cruces más llamativos de los dieciseisavos.

La albirroja, que avanzó como una de las mejores terceras, buscará sorprender a una de las grandes favoritas al título, mientras que los europeos intentarán hacer valer su condición de líderes del grupo E.

El encuentro se disputará a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de Boston, en Foxborough. El partido podrá verse en DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN.

Alemania vs. Paraguay, partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

45 + 5’ Paraguay 🔴⚪️ 1-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: Finaliza la primera mitad. Si bien Alemania tuvo la posesión del balón durante la mayor parte del tiempo, Paraguay supo resistir sin sufrir demasiado y encontró el gol en un centro gracias a un cabezazo de Julio Enciso. El conjunto sudamericano es inteligente y juega un partido correcto

45’ Paraguay 🔴⚪️ 1-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: El juez central añade cinco minutos de adición.

42’ Paraguay 🔴⚪️ 1-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: Apareció Julio Enciso para marcar de cabeza, luego de un centro, el primer gol del partido y darle la victoria parcial a Paraguay.

30’ Paraguay 🔴⚪️ 0-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: Alemania sigue teniendo la posesión del balón y es el equipo que más percepción de ataque genera. Por su parte, Paraguay trata de atacar mediante contragolpes.

20’ Paraguay 🔴⚪️ 0-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: Alemania tiene metida a la selección de Paraguay en su campo. El conjunto europeo maneja el balón y busca abrir el marcador.

10’ Paraguay 🔴⚪️ 0-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: Si bien aún no ha habido opciones claras de gol, Paraguay y Alemania buscan el partido y llevarse la victoria.

01’ Paraguay 🔴⚪️ 0-0 ⚫️🔴🟡 Alemania: ya rueda el balón en Boston.

Fecha: Lunes 29 de junio

Hora (Colombia): 3:30 p. m.

Estadio: Estadio de Boston, Foxborough.

Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN.

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