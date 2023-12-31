Partidos jugados con selección: 11

Goles con

la selección: 3

Tras ser uno de los porteros más destacados del fútbol colombiano, habiendo ganado títulos con Deportes Tolima y Millonarios, firmó con Vélez Sarsfield a mediados del año pasado. Sus actuaciones convencieron plenamente a la directiva del club de Liniers, la cual avanzó con paso firme para ejecutar su opción de compra definitiva por 1.4 millones de dólares y asegurarlo por tres temporadas. Debutó como profesional hace más de una década en Sao Cateano (Brasil). Luego pasó por San Lorenzo (Argentina) y Cúcuta, antes de llegar a los equipos con los que sería campeón.