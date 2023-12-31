Se espera que Montero esté atento para responder ante cualquier emergencia. Lorenzo lo ha tenido muy en cuenta a lo largo de su proceso, aunque sin darle protagonismo.
Néstor Lorenzo lo consolidó como el segundo arquero del combinado nacional, un guardián de garantías por su imponente estatura (1.97 metros) y seguridad bajo los tres palos. Tácticamente, su perfil le ofrece al cuerpo técnico una variante idónea para contrarrestar el juego aéreo rival en situaciones de alta presión defensiva. Su presencia física en el área chica y su notable capacidad de reacción rápida aportan solidez en el banco y aseguran tranquilidad en caso de requerir un relevo para Camilo Vargas.
En la ruta clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo, Montero cumplió como relevó de Camilo Vargas. Jugó apenas dos compromisos, los empates con Uruguay y Ecuador. Sobre el cierre de la eliminatoria perdió su lugar en la selección al no tener continuidad en su club, pero tras subir su nivel y tener minutos volvió a ser citado.
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Tras ser uno de los porteros más destacados del fútbol colombiano, habiendo ganado títulos con Deportes Tolima y Millonarios, firmó con Vélez Sarsfield a mediados del año pasado. Sus actuaciones convencieron plenamente a la directiva del club de Liniers, la cual avanzó con paso firme para ejecutar su opción de compra definitiva por 1.4 millones de dólares y asegurarlo por tres temporadas. Debutó como profesional hace más de una década en Sao Cateano (Brasil). Luego pasó por San Lorenzo (Argentina) y Cúcuta, antes de llegar a los equipos con los que sería campeón.