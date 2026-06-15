Arabia Saudita 0-0 Uruguay, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo H del Mundial

Fanáticos uruguayos y saudíes previo al duelo entre sus selecciones nacionales en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por la primera fecha del grupo H de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

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Aunque el último recuerdo de Arabia Saudita en una Copa del Mundo no es el más grato, derrota 2-1 frente a México en la última fecha de la fase de grupos de Catar 2022, su primer partido en ese mundial es historia pura.

Vencieron 2-1 a la Argentina de Lionel Messi, que a la postre fue campeona del mundo. A ese antecedente se aferran los saudíes para enfrentar esta tarde a Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.

Por el lado de los charruas, aunque no viven su mejor momento, comenzando por su temprana eliminación en primera ronda de la Copa Mundial de la FIFA anterior, siguen siendo un rival de respeto y abolengo, dos veces campeones del mundo.

Además, cuentan con jugadores determinantes como Federico Valverde que pueden cambiar el rumbo de un partido en un segundo. Se viene un encuentro muy emocionante de Norteamérica 2026 en la ciudad siempre vibrante, ciudad del sol.

Minuto a minuto de Arabia Saudita vs. Uruguay: Mundial 2026

⏱️ 0’ Arabia Saudita 🟢 0-0 🔵 Uruguay ⚽

Fecha : lunes 15 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 5:00 p.m.

Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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