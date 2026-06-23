Argelia venció 2-1 a Jordania y sigue con vida en el Mundial: vea los goles del partido

Nadhir Benbouali, jugador de Argelia, celebrando su gol contra Jordania. Foto: EFE - BENJAMIN FANJOY

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Argelia derrotó 2-1 a Jordania en un intenso compromiso correspondiente al Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro, disputado con alta tensión y emociones hasta el final, dejó al conjunto africano con opciones de avanzar a la fase eliminatoria, mientras que los jordanos quedaron en una situación mucho más comprometida.

La primera alegría de la noche fue para Jordania. A los 36 minutos, Nizar Al-Rashdan aprovechó una oportunidad dentro del área para vencer al guardameta argelino y poner el 1-0 parcial. Jordania, con este resultado, llegaba a un resultado histórico contra uno de los equipos más fuertes del grupo.

Sin embargo, Argelia mostró carácter y paciencia para revertir la situación. Durante gran parte del segundo tiempo buscó insistentemente el empate. La recompensa llegó al minuto 69, cuando Nadhir Benbouali apareció en el área para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al combinado africano.

Con el empate en el marcador, Argelia no bajó el ritmo y continuó atacando en busca de los tres puntos. La insistencia tuvo premio al minuto 82, cuando Amine Gouiri definió con calidad para completar la remontada y establecer el 2-1 definitivo. El delantero celebró con euforia un gol que puede resultar determinante en las aspiraciones de su selección dentro del torneo.

En los minutos finales, Jordania intentó reaccionar, pero la defensa argelina resistió la presión y aseguró una victoria de enorme valor. Con este resultado, Argelia sigue con vida en el Grupo J y mantiene intactas sus posibilidades de clasificación.

Jordania, por su parte, se despide de la Copa del Mundo de la FIFA luego de perder contra Austria en la primera fecha y contra Argelia, por lo que, debido al desempate olímpico, ya no puede clasificar a los dieciseisavos de final.

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