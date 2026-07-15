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Argentina quiere “robarle otro gol al ladrón” 

El vigente campeón del mundo será retado por Inglaterra, uno de sus grandes rivales históricos. El partido ha despertado muchísima expectativa, pues además del juego hay una historia pesada detrás. 

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de julio de 2026 - 12:50 p. m.
Lionel Messi, el lider de la selección de Argentina.
Lionel Messi, el lider de la selección de Argentina.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Menos de 11 segundos antes de que el mundo cambiara, Diego Armando Maradona recibió una pelota incómoda en el campo argentino. El reloj del estadio Azteca marcaba las 13:12:20 del 22 de junio de 1986. Hacía calor, Inglaterra todavía intentaba comprender el primer gol y Argentina cargaba sobre sus hombros una guerra perdida cuatro años atrás. Entonces Maradona arrancó y, durante 10,6 segundos, el tiempo dejó de avanzar. 

Hernán Casciari reconstruyó aquella carrera en su cuento “10.6 segundos”. No relató solamente un gol: se metió en las vidas...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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Jose Moreno(11868)Hace 11 minutos
Solo con trampas ha ganado Argentina sus mundiales
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