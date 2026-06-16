Argentina vs. Argelia, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial de 2026

Argentina alcanzó en Catar su tercer Mundial, sumando los de 1978, que se jugó en su país, y el de México 1986. Foto: Agencia EFE

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Argentina iniciará la defensa del título mundial cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium, en la primera jornada del Grupo J del Mundial de 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni llega en buen momento tras vencer en sus amistosos de preparación a Honduras (2-0) e Islandia (3-0).

Además, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo y buscará acercarse al récord goleador histórico del torneo. Junto al capitán estarán figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez, además de jóvenes talentos como Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nico Paz.

Por su parte, Argelia regresa a una Copa del Mundo después de ausentarse en las dos ediciones anteriores, tras una destacada clasificación en África. Los “Zorros del Desierto”, dirigidos por Vladimir Petković, cuentan con referentes como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri y el arquero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane.

Será apenas el segundo enfrentamiento de la historia entre argentinos y argelinos, luego de la victoria 4-3 de la Albiceleste en un amistoso disputado en 2007. Mientras Argentina busca comenzar con pie derecho la defensa de su corona, Argelia intentará dar la sorpresa y avanzar más allá de la fase de grupos.

Minuto a minuto del partido del Mundial de 2026 Argentina vs. Argelia

07′ Argentina 🔵⚪ 0-0 🟢⚪ Argelia: Luego de un gran pase filtrado, apareció Farès Chaïbi para marcar el primer gol del compromiso. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego.

01′ Argentina 🔵⚪ 0-0 🟢⚪ Argelia: ¡Ya rueda el balón en el primer partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 08:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

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