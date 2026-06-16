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En VivoActualizado hace 34 segundos

Argentina vs. Argelia, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial de 2026

Con Messi al frente, la albiceleste pone en marcha su sueño de repetir la gloria mundialista.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de junio de 2026 - 01:13 a. m.

Actualizaciones clave

Argentina alcanzó en Catar su tercer Mundial, sumando los de 1978, que se jugó en su país, y el de México 1986.
Argentina alcanzó en Catar su tercer Mundial, sumando los de 1978, que se jugó en su país, y el de México 1986.
Foto: Agencia EFE
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Argentina iniciará la defensa del título mundial cuando enfrente a Argelia en el Kansas City Stadium, en la primera jornada del Grupo J del Mundial de 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni llega en buen momento tras vencer en sus amistosos de preparación a Honduras (2-0) e Islandia (3-0).

Además, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputará su sexta Copa del Mundo y buscará acercarse al récord goleador histórico del torneo. Junto al capitán estarán figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez, además de jóvenes talentos como Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nico Paz.

Por su parte, Argelia regresa a una Copa del Mundo después de ausentarse en las dos ediciones anteriores, tras una destacada clasificación en África. Los “Zorros del Desierto”, dirigidos por Vladimir Petković, cuentan con referentes como Riyad Mahrez, Rayan Aït-Nouri y el arquero Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane.

Será apenas el segundo enfrentamiento de la historia entre argentinos y argelinos, luego de la victoria 4-3 de la Albiceleste en un amistoso disputado en 2007. Mientras Argentina busca comenzar con pie derecho la defensa de su corona, Argelia intentará dar la sorpresa y avanzar más allá de la fase de grupos.

Minuto a minuto del partido del Mundial de 2026 Argentina vs. Argelia

Actualización claveHace 5 horas

Goool de Argelia, pero lo anularon

07′ Argentina 🔵⚪ 0-0 🟢⚪ Argelia: Luego de un gran pase filtrado, apareció Farès Chaïbi para marcar el primer gol del compromiso. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de juego.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido

01′ Argentina 🔵⚪ 0-0 🟢⚪ Argelia: ¡Ya rueda el balón en el primer partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

Hace 5 horas

Los once de Argelia

Hace 5 horas

Messi, titular

Hace 6 horas

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Argelia

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 08:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri (EE.UU.)
  • Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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