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Argentina vs. Argelia: hora y dónde ver en vivo el debut del vigente campeón en el Mundial

Lionel Messi, astro de la albiceleste, está listo para jugar su sexta Copa del Mundo. En frente tendrá a una de las mejores selecciones de África.

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Daniel Bello
Daniel Bello
15 de junio de 2026 - 05:33 p. m.
Argentina, liderada por Lionel Messi, es la vigente campeona del mundo.
Argentina, liderada por Lionel Messi, es la vigente campeona del mundo.
Foto: EFE - Juan Ignacio RONCORONI
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El vigente campeón del mundo, Argentina, iniciará este martes la defensa de su corona con la firme ambición de sumar sus primeros tres puntos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La albiceleste se medirá ante su similar de Argelia en el Kansas City Stadium, en un compromiso correspondiente a la jornada inaugural del Grupo J.

De cara a esta gran cita orbital, los últimos partidos amistosos de la selección argentina entre finales de mayo y junio arrojaron resultados positivos. El equipo sumó sólidas victorias consecutivas tras derrotar 2-0 a Honduras y 3-0 a Islandia.

Lionel Messi afronta su histórica sexta Copa del Mundo con la oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico del torneo si logra anotar tres goles. Por lo pronto, el astro argentino se ubica a dos anotaciones del exfutbolista alemán Miroslav Klose, quien lidera la prestigiosa tabla histórica con 14 dianas.

Junto a Messi, el plantel cuenta con varias de las figuras que resultaron fundamentales para la consagración en Catar 2022. Entre los jugadores clave que repiten en la lista destacan el atacante Julián Álvarez, el mediocampista Enzo Fernández, el aguerrido Rodrigo De Paul y el guardameta Emiliano Martínez.

Asimismo, al exitoso proceso comandado por el director técnico Lionel Scaloni se han sumado nombres nuevos durante los últimos años. Dentro de estas variantes introducidas al recambio generacional sobresalen los jóvenes Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nico Paz, quienes se perfilan como interesantes alternativas del combinado sudamericano.

En lo que respecta al historial entre ambas escuadras, Argentina y Argelia registran un único enfrentamiento previo en toda su historia. Ese antecedente se remonta a un partido amistoso disputado en 2007, el cual concluyó con ajustada victoria albiceleste por 4 a 3.

Argelia, el primer desafía argentino en Norteamérica

Por su parte, Argelia llega motivada tras sellar imponerse a selecciones como Uganda, Mozambique y Guinea en la eliminatoria africana. Con este logro, los zorros del desierto lograron el ansiado boleto de regreso a la máxima competencia de naciones tras haberse ausentado en las pasadas dos ediciones del torneo.

Entre las principales figuras de norafricanos aparecen el extremo Riyad Mahrez y el defensor Rayan Aït-Nouri. Adicionalmente, la gran novedad en el arco es Luca Zidane, hijo del astro francés Zinedine Zidane, quien tomó la decisión de representar internacionalmente al país de origen de sus abuelos.

Esta representa la quinta Copa del Mundo en la trayectoria futbolística de Argelia. Su mejor actuación histórica ocurrió en Brasil 2014, en la que alcanzaron los octavos de final; ahora, bajo la dirección técnica del experimentado Vladimir Petković, el objetivo superar la primera ronda y, por qué no, superar la hazaña de hace 12 años.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Argelia

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 08:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas City, Misuri (EE.UU.)
  • Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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