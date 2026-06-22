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En VivoActualizado hace 21 segundos

Argentina 1-0 Austria, en vivo: siga aquí la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026

El astro argentino Lionel Messi buscará anotar al menos un gol para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de junio de 2026 - 05:40 p. m.
Aficionados de Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, en Estados Unidos ese lunes 22 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Aficionados de Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, en Estados Unidos ese lunes 22 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP - PAUL ELLIS
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El campeón del mundo busca una victoria que lo asegure en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Su sólido debut (3-0 contra Argelia) lo invita a pensar que no debería pasar muchas afugias para vencer a Austria esta tarde en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas.

Sin embargo, al frente está el mejor rival que Argentina encontrará en la fase de grupos, Austria, que viene de vencer 3-1 a Jordania, debutante en la Copa del Mundo. Sin duda un duelo, que si los europeos asumen con responsabilidad y seriedad, puede poner en problemas a los sudamericanos que sueñan con repetir el título mundial conseguido hace cuatro años en Catar.

Minuto a minuto de Argentina vs. Austria: Mundial 2026

Actualización claveHace 5 horas

Gol de Messi, gol de Argentina

⏱️38’ Argentina 🔵⚪️ 1-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Golazo del astro argentino que se reivindica y hace historia en los mundiales.

Hace 5 horas

Otra vez se salva Austria

⏱️32’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Vuelve mejor Austria de la pausa de hidratación. No obstante, todavía no lo refleja en el trámite y Messi otra tiene la oportunidad de marcar.

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️23’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Patido muy parejo en el AT&T Stadium entre argentinos y austriacos. El penal errado por Lionel Messi fue un punto de inflexión para las acciones del juego. Por ahora, el partido se mantiene sin goles, pero con sensación de peligro de lado y lado.

Hace 5 horas

Se salva Austria

⏱️19’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Argentina vuelve a hilar una gran jugada en el ataque, pero Austria desarma la jugada en el último instante.

Hace 5 horas

Austria se envalentona

⏱️15’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Con el ánimo por las nubes, Austria da un paso al frente y presiona alto a Argentina que parece todavía conmocionado por el penal perdido.

Actualización claveHace 5 horas

Erra Lionel Messi el penal

⏱️7’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Messi desperdicia una oportunidad enorme de ser el goleador histórico de los mundiales.

Actualización claveHace 5 horas

Penal para Argentina

⏱️5’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Lautaro Martínez cae en el área y el VAR señala penal para la selección argentina.

Actualización claveHace 5 horas

Rueda la pelota en Dallas

⏱️ 0’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽

Actualización claveHace 6 horas

Los XI de Argentina

Hace 6 horas

XI inicial de Austria

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora y dónde es el partido?

  • Fecha: lunes 22 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos
  • Horal: 12:00 p.m.
  • Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, Disney, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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