Argentina 1-0 Austria, en vivo: siga aquí la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026

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El campeón del mundo busca una victoria que lo asegure en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Su sólido debut (3-0 contra Argelia) lo invita a pensar que no debería pasar muchas afugias para vencer a Austria esta tarde en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas.
Sin embargo, al frente está el mejor rival que Argentina encontrará en la fase de grupos, Austria, que viene de vencer 3-1 a Jordania, debutante en la Copa del Mundo. Sin duda un duelo, que si los europeos asumen con responsabilidad y seriedad, puede poner en problemas a los sudamericanos que sueñan con repetir el título mundial conseguido hace cuatro años en Catar.
Minuto a minuto de Argentina vs. Austria: Mundial 2026
Gol de Messi, gol de Argentina
⏱️38’ Argentina 🔵⚪️ 1-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Golazo del astro argentino que se reivindica y hace historia en los mundiales.
Otra vez se salva Austria
⏱️32’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Vuelve mejor Austria de la pausa de hidratación. No obstante, todavía no lo refleja en el trámite y Messi otra tiene la oportunidad de marcar.
Pausa de hidratación
⏱️23’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Patido muy parejo en el AT&T Stadium entre argentinos y austriacos. El penal errado por Lionel Messi fue un punto de inflexión para las acciones del juego. Por ahora, el partido se mantiene sin goles, pero con sensación de peligro de lado y lado.
Se salva Austria
⏱️19’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Argentina vuelve a hilar una gran jugada en el ataque, pero Austria desarma la jugada en el último instante.
Austria se envalentona
⏱️15’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Con el ánimo por las nubes, Austria da un paso al frente y presiona alto a Argentina que parece todavía conmocionado por el penal perdido.
Erra Lionel Messi el penal
⏱️7’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Messi desperdicia una oportunidad enorme de ser el goleador histórico de los mundiales.
Penal para Argentina
⏱️5’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Lautaro Martínez cae en el área y el VAR señala penal para la selección argentina.
Rueda la pelota en Dallas
⏱️ 0’ Argentina 🔵⚪️ 0-0 🔴⚪️ Austria ⚽
Los XI de Argentina
XI inicial de Austria
¿A qué hora y dónde es el partido?
- Fecha: lunes 22 de junio de 2026
- Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos
- Horal: 12:00 p.m.
- Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, Disney, DSports, DGO y Paramount+
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