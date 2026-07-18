Argentina vs. España: las claves que marcarán el ritmo y el tono de la final en el Mundial

La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas Foto: Agencias EFE – AFP

Hay una frase demasiado común en el fútbol, que las finales se resuelven por detalles. Y hay partidos, como el que definirá esta Copa del Mundo, que reafirman ese lugar común.

Argentina y España alcanzaron el último partido del Mundial por caminos distintos y con fortalezas diferentes. La selección de Lionel Scaloni ha construido su candidatura alrededor de un ataque demoledor y de la influencia permanente de Lionel Messi. La de Luis de la Fuente, en cambio, ha hecho de la solidez colectiva su principal argumento, con una defensa que...