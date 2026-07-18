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Argentina vs. España: las claves que marcarán el ritmo y el tono de la final en el Mundial

Argentinos y españoles se medirán en una final inédita de las copas del mundo. ¿Cuáles son las claves que podrían definir el título?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de julio de 2026 - 06:18 p. m.
La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas
La final soñada entre España y Argentina: duelo de estrellas
Foto: Agencias EFE – AFP

Hay una frase demasiado común en el fútbol, que las finales se resuelven por detalles. Y hay partidos, como el que definirá esta Copa del Mundo, que reafirman ese lugar común.

Argentina y España alcanzaron el último partido del Mundial por caminos distintos y con fortalezas diferentes. La selección de Lionel Scaloni ha construido su candidatura alrededor de un ataque demoledor y de la influencia permanente de Lionel Messi. La de Luis de la Fuente, en cambio, ha hecho de la solidez colectiva su principal argumento, con una defensa que...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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