Argentina empata con Suiza 0-0, en vivo: mire el partido del Mundial y el minuto a minuto

Lionel Messi, en la previa de un partido de Argentina en el Mundial. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Con la victoria 2-1 sobre Noruega tras la prórroga, Inglaterra se convirtió en la primera selección en asegurar su lugar en las semifinales por este lado del cuadro y ahora espera rival.

Ese cupo se definirá esta noche en Kansas City, donde la Argentina de Lionel Messi buscará mantener vivo su sueño de revalidar el título frente a una Suiza que viene de eliminar a Colombia en los penales.

El ganador se enfrentará a los ingleses el próximo miércoles por un lugar en la gran final del Mundial de Norteamérica 2026.

Siga acá el minuto a minuto del partido Argentina vs. Suiza

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵⚪ ARG 0-0 SUI 🔴🔴 |

¡Empieza el partido! Se juega en Kansas.

Esta será la titular de la selección de Argentina

Esta será la titular de la selección de Suiza

El partido entre Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 8:00 p. m., hora de Colombia, en Kansas City. El encuentro, que definirá al rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, tendrá transmisión por Caracol Televisión y Gol Caracol.

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