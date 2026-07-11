Argentina empata con Suiza 0-0, en vivo: mire el partido del Mundial y el minuto a minuto

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Con la victoria 2-1 sobre Noruega tras la prórroga, Inglaterra se convirtió en la primera selección en asegurar su lugar en las semifinales por este lado del cuadro y ahora espera rival.
Ese cupo se definirá esta noche en Kansas City, donde la Argentina de Lionel Messi buscará mantener vivo su sueño de revalidar el título frente a una Suiza que viene de eliminar a Colombia en los penales.
El ganador se enfrentará a los ingleses el próximo miércoles por un lugar en la gran final del Mundial de Norteamérica 2026.
Siga acá el minuto a minuto del partido Argentina vs. Suiza
Empezó el partido
⏱️ MINUTO 0′ | 🔵⚪ ARG 0-0 SUI 🔴🔴 |
¡Empieza el partido! Se juega en Kansas.
Estas serán las titulares
Esta será la titular de la selección de Argentina
Esta será la titular de la selección de Suiza
¿A qué hora es el partido?
El partido entre Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 8:00 p. m., hora de Colombia, en Kansas City. El encuentro, que definirá al rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, tendrá transmisión por Caracol Televisión y Gol Caracol.
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