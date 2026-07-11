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En VivoActualizado hace 23 segundos

Argentina empata con Suiza 0-0, en vivo: mire el partido del Mundial y el minuto a minuto

La selección argentina buscará vengar la eliminación de la colombiana a manos del combinado suizo. Siga acá el juego.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de julio de 2026 - 01:01 a. m.

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Lionel Messi, en la previa de un partido de Argentina en el Mundial.
Lionel Messi, en la previa de un partido de Argentina en el Mundial.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Con la victoria 2-1 sobre Noruega tras la prórroga, Inglaterra se convirtió en la primera selección en asegurar su lugar en las semifinales por este lado del cuadro y ahora espera rival.

Ese cupo se definirá esta noche en Kansas City, donde la Argentina de Lionel Messi buscará mantener vivo su sueño de revalidar el título frente a una Suiza que viene de eliminar a Colombia en los penales.

El ganador se enfrentará a los ingleses el próximo miércoles por un lugar en la gran final del Mundial de Norteamérica 2026.

Siga acá el minuto a minuto del partido Argentina vs. Suiza

Actualización claveHace 5 horas

Empezó el partido

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵⚪ ARG 0-0 SUI 🔴🔴 |

¡Empieza el partido! Se juega en Kansas.

Hace 5 horas

Estas serán las titulares

Esta será la titular de la selección de Argentina

Esta será la titular de la selección de Suiza

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora es el partido?

El partido entre Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 8:00 p. m., hora de Colombia, en Kansas City. El encuentro, que definirá al rival de Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, tendrá transmisión por Caracol Televisión y Gol Caracol.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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