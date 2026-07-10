Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

Lionel Messi ha sido la principal figura de Argentina en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Foto: EFE - EFE

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Cada vez falta menos para que termine el Mundial de Norteamérica 2026 y el duelo entre las selecciones de Argentina y Suiza es un recordatorio de ello. Después de este compromiso solo quedarán cuatro partidos para que el evento deportivo más importante del cuatrienio llegue a su fin.

La cita entre argentinos y suizos está programada para este sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, escenario que durante el Mundial tiene una capacidad oficial de 69.045 espectadores. Se espera una jornada calurosa, con temperaturas cercanas a los 30 °C, alta humedad y una probabilidad de lluvias de apenas un 15%.

La albiceleste no ha terminado de convencer por el nivel de su juego, pero ha encontrado la manera de seguir consiguiendo los resultados necesarios para avanzar de ronda. Aunque sufrió más de la cuenta frente a selecciones que en el papel parecían más accesibles, como Cabo Verde y Egipto, supo manejar la presión para imponerse en ambas llaves.

Uno de los principales responsables de ese rendimiento ha sido Lionel Messi, leyenda viviente de este deporte, quien a sus 39 años sigue plenamente vigente. El capitán argentino es uno de los máximos goleadores de la presente edición con ocho tantos y, mientras mantenga ese nivel, la ilusión albiceleste permanecerá intacta.

Su rival ahora es Suiza, uno de los equipos más organizados de la Copa del Mundo y que llega fortalecido tras dejar en el camino a Colombia en la definición desde el punto penalti. Con Granit Xhaka como líder en la mitad de la cancha y eje del funcionamiento colectivo, los europeos buscarán cerrarle todos los espacios al vigente campeón del mundo.

No será la primera vez que estos seleccionados se enfrenten en una fase de eliminación directa de un Mundial. El antecedente se remonta a la edición de Brasil 2014, cuando albicelestes y helvéticos se cruzaron en los octavos de final y la victoria fue para los sudamericanos por 1-0 gracias a un gol de Ángel Di María en el tiempo extra.

El ganador de esta llave se medirá en las semifinales con el vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra, que se disputará más temprano este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Ese resultado terminará de definir el cuadro de las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo 2026.

La otra parte del cuadro ya confirmó a la selección de Francia en las semifinales. Los bleus, que vencieron 2-0 a Marruecos en Boston con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé, ahora esperan rival entre España y Bélgica, que juegan en la tarde de este viernes.

Hora y dónde ver en vivo el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza:

Fecha: Sábado 11 de julio

Lugar: Arrowhead Stadium, Kansas City (EE.UU.)

Hora: 8:00p p.m..

Canal: Caracol TV, RCN, Disney+, DSports y Paramount+

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