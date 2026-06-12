Artistas y horarios de las inauguraciones de Canadá y Estados Unidos en el Mundial FIFA 2026

Shakira abrió la Copa del Mundo con su presentación en Ciudad de México. Foto: EFE - SASHENKA GUTIERREZ

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Shakira apenas fue el abrebocas de un Mundial que contará, por primera vez en su historia, con tres ceremonias inaugurales. La colombiana, como es costumbre, brilló en el escenario de la Ciudad de México durante el acto de apertura realizado el jueves, pero la fiesta apenas comienza.

Este viernes 12 de junio será el turno de Canadá y Estados Unidos, que presentarán espectáculos propios para dar inicio a los partidos inaugurales de sus selecciones en una Copa del Mundo que busca reflejar la identidad de cada uno de sus países anfitriones.

Artistas, horarios y lugar de la inauguración de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA

La segunda ceremonia inaugural se realizará en el BMO Field de Toronto, Canadá, y comenzará 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El show reunirá a reconocidos artistas como Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y DJ Sanjoy.

Además, Alanis Morissette interpretará el himno de Canadá, mientras que Aleksandar Gajić estará a cargo del himno de Bosnia y Herzegovina. El evento tendrá como anfitrión al actor canadiense Will Arnett, reconocido por sus participaciones en Arrested Development y BoJack Horseman.

Artistas, horarios y lugar de la inauguración de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA

Más tarde, la atención se trasladará al SoFi Stadium de Los Ángeles para la tercera y última inauguración del torneo, previa al duelo entre Estados Unidos y Paraguay. La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio y tendrá como temática principal a Los Ángeles como capital mundial del entretenimiento.

Sobre el escenario estarán figuras como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Los himnos nacionales serán interpretados por Dan + Shay y Purahéi Soul, mientras que el actor Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso, será el encargado de conducir la ceremonia.

Fecha, hora y dónde ver la inauguración de Estados Unidos y Canadá en el Mundial de la FIFA 2026

Las dos inauguraciones podrán verse a través de DSports y Paramount+ en Latinoamérica. En Colombia la cobertura de la inauguración de Estados Unidos estará disponible por Caracol Televisión y RCN Televisión.

Inauguración de Canadá

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026.

Hora: 1:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá.

Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina.

Dónde ver: DSports, Paramount+, Win Sports y Disney+.

Inauguración de Estados Unidos

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026.

Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay.

Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol Televisión y RCN Televisión.

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