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En VivoActualizado hace 15 minutos

Así están quedando los dieciseisavos del Mundial: siga en vivo la definición del grupo C

Brasil, Marruecos y Escocia definen su destino en la Copa del Mundo. ¿Quiénes pasarás a la siguiente fase de la cita orbital?

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Daniel Bello
Daniel Bello
24 de junio de 2026 - 09:00 p. m.

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Carlo Ancelotti (der.) confirmó que Neymar tendrá minutos en el partido contra Escocia.
Carlo Ancelotti (der.) confirmó que Neymar tendrá minutos en el partido contra Escocia.
Foto: EFE - Sebastiao Moreira
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Este miércoles 24 de junio se define el Grupo C del Mundial 2026 con dos partidos simultáneos que decidirán clasificados y posiciones finales. Brasil enfrenta a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que Marruecos recibe a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cerrando así la tercera jornada del sector.

La Canarinha lidera el grupo con cuatro puntos y la mejor diferencia de gol, pero necesita vencer a Escocia para asegurar el primer lugar sin depender de nadie. Los escoceses, terceros con tres unidades, sueñan con dar el golpe histórico y meterse entre los mejores terceros de la competencia.

Mire más: Si Colombia pasa primero o segundo en el grupo, ¿contra quién juega?

Marruecos, al igual que Brasil con cuatro puntos, busca sellar el pase ante Haití, que llega eliminado tras dos derrotas y sin haber marcado un solo gol en lo que va del certamen. El Grupo C es uno de los más apretados del Mundial, con solo un punto de diferencia entre los tres primeros, por lo que cualquier resultado puede reconfigurar la tabla.

Siga el minuto a minuto de la definición del grupo C:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Brasil

Carlo Ancelotti apostó por un 4-3-3 para enfrentar a Escocia en Miami: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos; Casemiro, Bruno GUimaraes y Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Hace 5 horas

¿A qué hora arrancan los partidos?

Los dos partidos del Grupo C arrancan este miércoles a las 5:00 p. m. (hora colombiana) de forma simultánea: Escocia vs. Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami y Marruecos vs. Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El duelo del Hard Rock Stadium se podrá seguir por Caracol, RCN, DSports y Disney+, mientras que el de Atlanta irá únicamente por DSports.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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