Así están quedando los dieciseisavos del Mundial: siga en vivo la definición del grupo C

Carlo Ancelotti (der.) confirmó que Neymar tendrá minutos en el partido contra Escocia. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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Este miércoles 24 de junio se define el Grupo C del Mundial 2026 con dos partidos simultáneos que decidirán clasificados y posiciones finales. Brasil enfrenta a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que Marruecos recibe a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, cerrando así la tercera jornada del sector.

La Canarinha lidera el grupo con cuatro puntos y la mejor diferencia de gol, pero necesita vencer a Escocia para asegurar el primer lugar sin depender de nadie. Los escoceses, terceros con tres unidades, sueñan con dar el golpe histórico y meterse entre los mejores terceros de la competencia.

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Marruecos, al igual que Brasil con cuatro puntos, busca sellar el pase ante Haití, que llega eliminado tras dos derrotas y sin haber marcado un solo gol en lo que va del certamen. El Grupo C es uno de los más apretados del Mundial, con solo un punto de diferencia entre los tres primeros, por lo que cualquier resultado puede reconfigurar la tabla.

Siga el minuto a minuto de la definición del grupo C:

Carlo Ancelotti apostó por un 4-3-3 para enfrentar a Escocia en Miami: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos; Casemiro, Bruno GUimaraes y Lucas Paquetá, Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Los dos partidos del Grupo C arrancan este miércoles a las 5:00 p. m. (hora colombiana) de forma simultánea: Escocia vs. Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami y Marruecos vs. Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El duelo del Hard Rock Stadium se podrá seguir por Caracol, RCN, DSports y Disney+, mientras que el de Atlanta irá únicamente por DSports.

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