Así fue el hat-trick de Messi en la victoria de Argentina sobre Argelia en el Mundial: video

Lionel Messi celebrando su gol contra Argelia. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Lionel Messi volvió a demostrar por qué es una de las máximas leyendas de la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina fue la gran figura en la victoria 3-0 contra Argelia, en el debut de la Albiceleste en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con tres anotaciones, el rosarino lideró a los dirigidos por Lionel Scaloni y consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo.

El primer gol llegó en la primera mitad. El capitán argentino recibió el balón y, fiel a su estilo, encontró el espacio necesario para sacar un potente y preciso remate desde fuera del área.

Ya en el segundo tiempo, Messi aprovechó un rebote concedido por el arquero rival para ampliar la ventaja argentina y encaminar el triunfo de los campeones del mundo. La Albiceleste dominó gran parte del encuentro, controló la posesión del balón y mostró una notable superioridad sobre su rival.

La noche histórica del número 10 se completó con una tercera anotación. Desde la media luna del área, Messi sacó un potente remate para firmar el 3-0 definitivo y sellar una actuación inolvidable. Además de asegurar los primeros tres puntos para Argentina en el Grupo J, el capitán escribió una nueva página en su legado mundialista al conseguir su primer triplete en la máxima cita del fútbol.

Con este resultado, Argentina comenzó con paso firme la defensa del título obtenido en Catar 2022 y se perfila como una de las selecciones favoritas para avanzar a las rondas decisivas del torneo. Mientras tanto, los aficionados albicelestes celebran una nueva exhibición de su máxima estrella, que sigue haciendo historia en los Mundiales.

Messi, a un gol de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en las Copas del Mundo. Gracias al hat-trick que marcó en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia, el capitán albiceleste llegó a 16 goles en la historia de los Mundiales e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, quien hasta ahora ocupaba en solitario el primer lugar de la clasificación histórica.

De esta manera, Messi quedó a tan solo una anotación de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. El argentino, que disputa su sexta participación mundialista, alcanzó el registro de Klose tras firmar el primer hat-trick de su carrera en un Mundial y podría romper el récord en los próximos compromisos de la Albiceleste frente a Austria y Jordania por el Grupo J.

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