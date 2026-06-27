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Mundial 2026

Así fue el reencuentro de James Rodríguez con Cristiano Ronaldo en el Colombia vs. Portugal

Los capitanes de ambos seleccionados compartieron un momento antes de que la pelota comenzara a rodar sobre el césped del Hard Rock Stadium.

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Daniel Bello
Daniel Bello
28 de junio de 2026 - 12:09 a. m.
James Rodríguez (der.) y Cristiano Ronaldo tuvieorn un breve intercambio en la previa del partido entre Colombia y Portugal.
James Rodríguez (der.) y Cristiano Ronaldo tuvieorn un breve intercambio en la previa del partido entre Colombia y Portugal.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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El reencuentro merengue fue inevitable. James Rodríguez y Cristiano Ronaldo volvieron a cruzarse este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, escenario que acogió el duelo entre Colombia y Portugal por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ambas selecciones llegaron al partido ya clasificadas a la siguiente ronda del torneo. El encuentro en Miami Gardens definió el liderato del Grupo K: Colombia, con seis puntos tras vencer a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo, buscó defender la cima frente a Portugal, que llegó con cuatro unidades luego de empatar ante el Congo y golear a los uzbekos.

Antes de pisar el césped del Hard Rock Stadium con sus compañeros para los actos protocolarios de este duelo definitorio, los dos capitanes se encontraron en el túnel. James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se abrasaron con calidez y compartieron unas breves palabras. No sabemos que se dijeron pero rieron juntos.

La historia entre ambos se escribió en el Real Madrid, club en el que ambos coincidieron durante tres temporadas entre 2014 y 2017, bajo las órdenes iniciales de Carlo Ancelotti. Juntos celebraron varios títulos con el cuadro merengue, entre ellos dos Ligas de Campeones de la UEFA y una Liga de España, en uno de los ciclos más gloriosos del club en la era moderna.

James disputó 125 partidos con el cuadro merengue, anotó 37 goles y repartió 42 asistencias. Sin embargo, sin el respaldo de Zinedine Zidane -quien fue su técnico durante año y medio-, el colombiano fue cedido al Bayern Múnich en 2017. Regresó al equipo blanco en la temporada 2019-2020, pero para entonces Cristiano ya vestía los colores de la Juventus de Turín.

Ambos capitanes son también los máximos goleadores históricos de sus países en la Copa del Mundo. Cristiano llegó a 10 anotaciones en el torneo tras su doblete ante Uzbekistán en esta misma fase de grupos. James, por su parte, suma seis goles en Mundiales, todos conseguidos en Brasil 2014, edición en la que se coronó como el máximo goleador del torneo.

La selección que termine primera del Grupo K disputará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, frente a uno de los mejores terceros del torneo. El equipo que quede en el segundo lugar tendrá como rival al segundo clasificado del Grupo L, que es Croacia, en un duelo programado para el jueves 2 de julio en Toronto.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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