Así fue el regreso de Neymar a la selección de Brasil tras casi tres años de ausencia: video

Neymar durante sus primeros segundos tras volver a pisar el césped como jugador de la selección de Brasil. Foto: EFE - Alberto Estevez

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Neymar volvió a vestir la camiseta de la selección de Brasil este miércoles en Miami y fue recibido con una ovación ensordecedora por los miles de hinchas verdeamarillos que llenaron las tribunas del Hard Rock Stadium. Tras casi tres años de ausencia, el ídolo retornó para escribir un nuevo capítulo de su historia con los colores de su país.

El regreso se produjo en el marco de la victoria 3-0 de Brasil sobre Escocia, con la que la Canarinha certificó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y lo hizo como primera del Grupo C. Los goles fueron obra de Vinícius Júnior, quien anotó un doblete, y Matheus Cunha.

Cuando el partido ya estaba resuelto y el marcador sentenciado, Carlo Ancelotti, timonel del pentacampeón, tomó la decisión que nadie quería perderse. Al minuto 75, el técnico italiano mandó al campo a Neymar, de 34 años y actualmente en el Santos de Brasil, en reemplazo del propio Cunha.

Al momento de pisar el césped, la reacción de las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami Gardens fue inmediata y unánime: una mezcla de aplausos y vítores acompañó cada paso del ídolo en su regreso. Así, Neymar volvía a la selección brasileña tras una ausencia de casi tres años que tuvo en vilo al país.

Su último partido oficial con la Canarinha había sido el 17 de octubre de 2023, en el estadio Centenario de Montevideo, frente a Uruguay por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esa misma noche sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, una lesión que lo alejó de las canchas durante un año.

Desde entonces, Ney tuvo que librar una batalla doble, la de recuperarse físicamente y recuperar el ritmo competitivo. Para lograrlo, regresó al Santos, el club en el que debutó profesionalmente, con la idea de afianzar su confianza y el nivel necesario para volver a la selección, algo que finalmente ocurrió cuando Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista de 26 convocados para el Mundial el mes pasado.

Sin embargo, su regreso al conjunto nacional no fue inmediato, pues una molestia física le impidió estar disponible en los dos primeros partidos de Brasil en este torneo: el empate 1-1 ante Marruecos y la victoria 3-0 sobre Haití. Ya recuperado para el duelo ante Escocia, Ancelotti le dio minutos en el tramo final del partido.

Neymar acumula 129 partidos con la camiseta de la Canarinha y es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, con 79 tantos. Su presencia en este plantel, más allá de los minutos que pueda sumar, representa un símbolo y una jerarquía que ningún otro jugador puede reemplazar en el vestuario de Brasil.

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