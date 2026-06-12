Mundial 2026: así fueron los goles con los que Estados Unidos aplastó a Paraguay

Folarin Balogun (centro) anotó un doblete en la victoria de EE.UU. sobre Paraguay. Foto: EFE - Omar Alonso

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Estados Unidos comenzó con autoridad su camino en la Copa del Mundo de 2026. El conjunto norteamericano venció 4-1 a Paraguay este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el partido que abrió la actividad del Grupo D. La albirroja regresaba a una cita mundialista después de 16 años, pero sufrió una dura derrota en su reestreno.

La jornada estuvo precedida por la ceremonia de inauguración correspondiente a la sede estadounidense del torneo, luego de que México y Canadá realizaran previamente sus propios actos. El SoFi Stadium lució vestido de blanco y rojo, colores que identificaban a ambas selecciones, en un duelo que además enfrentó a dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

Así fueron los goles del partido

El primer gol de la noche llegó al séptimo minuto de manera accidental y abrió el camino para la victoria local. Estados Unidos recuperó la pelota y lanzó un rápido contragolpe encabezado por Christian Pulisic, quien avanzó hasta el área rival para generar una situación de peligro que terminó sorprendiendo a la defensa paraguaya.

La jugada continuó con una intervención de Weston McKennie, que intentó conectar una asistencia dentro del área. En su afán por despejar el balón, Damián Bobadilla terminó desviándolo hacia su propia portería. El autogol del volante guaraní desató la celebración local.

La superioridad norteamericana volvió a reflejarse en el marcador al minuto 31. Pulisic apareció nuevamente por el costado izquierdo, aprovechó el espacio a la espalda del lateral Juan José Cáceres y ganó profundidad antes de enviar un centro rastrero que atravesó el área paraguaya.

La acción encontró a Folarin Balogun en posición ideal para definir. El delantero del Mónaco francés conectó de primera intención y cruzó el remate lejos del alcance del arquero Orlando Gill. Con ese tanto, Estados Unidos amplió la diferencia y consolidó un dominio que ya era evidente sobre el terreno de juego.

El tercer golpe llegó cuando terminaba la primera mitad. Balogun volvió a convertirse en el hombre decisivo de la ofensiva estadounidense al recibir dentro del área y pelear una pelota que Malik Tillman le filtró en los instantes finales del primer tiempo.

El atacante superó primero el choque con Omar Alderete y luego logró desprenderse de la marca de Gustavo Gómez. Con serenidad, definió al segundo palo para firmar su doblete personal y enviar a Estados Unidos al descanso con una ventaja de tres goles frente a una selección sin respuestas.

La reacción tardía de Paraguay

Paraguay encontró un respiro en el minuto 73 gracias a un largo pelotazo que arrancó con su guardameta. Alex Arce bajó una pelota que Julio Enciso filtró hacia la izquierda para Maurício Magalhães, volante nacido en Brasil y elegible por la albirroja gracias a sus raíces paraguayas, quien apareció con espacio para intentar el descuento.

Magalhães controló el balón, acomodó su perfil y sacó un remate cruzado imposible para Matt Freese. El tanto significó el 3-1 y permitió una breve reacción de la albirroja, aunque el descuento llegó cuando el partido ya parecía completamente inclinado a favor del conjunto local.

El marcador se cerró en el tiempo de reposición con una nueva acción colectiva de los dirigidos por Mauricio Pochettino. Estados Unidos movió la pelota en las inmediaciones del área paraguaya y encontró espacios ante una defensa que ya acusaba el desgaste de una noche complicada.

La jugada terminó en los pies de Giovanni Reyna, que recibió un pase de Alex Freeman cerca de la frontal del área. El volante sacó un remate preciso que superó a Gill y estableció el definitivo 4-1 en el minuto 90+7. Fue el broche perfecto para una actuación convincente de los anfitriones.

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