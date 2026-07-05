Así juega Suiza: las claves del próximo rival de Colombia en los octavos del Mundial

Johan Manzambi, la gran figura de Suiza en lo que va del Mundial. Foto: EFE - PETER KLAUNZER

Colombia ya pasó la página de Ghana. Ahora aparece en el camino, en el sueño de alcanzar los cuartos de final del Mundial, un reto completamente distinto. Si el equipo de Carlos Queiroz apostó por reducir al mínimo los espacios, Suiza, el nuevo contrincante en los octavos, propondrá otro partido desde lo táctico.

El equipo dirigido por Murat Yakin también parte del orden defensivo, pero combina esa solidez con una propuesta más ambiciosa, mayor posesión de balón y una circulación que busca instalarse en campo rival.

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