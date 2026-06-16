Así quedó el grupo I del Mundial 2026 tras las victorias de Francia y Noruega

Los jugadores de Francia celebran junto a Mbappé (10) uno de los goles con los que vencieron 3-1 a Senegal. Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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La emoción del Mundial 2026 no se detiene y la primera jornada del exigente Grupo I dejó claro que será una de las zonas más reñidas del certamen que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Las selecciones favoritas saltaron al campo decididas a imponer condiciones desde el pitazo inicial de sus respectivos encuentros.

Francia se estrenó este martes con una contundente victoria 3-1 sobre Senegal en el New York New Jersey Stadium. El primer tiempo terminó sin goles gracias a que el palo salvó a los franceses tras un remate de Nicolas Jackson, sumado a una clarísima opción que Ismaila Sarr desperdició de manera increíble.

En la segunda mitad, Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 66 tras un gran pase de Michael Olise. Posteriormente, Bradley Barcola aumentó la ventaja a los 82 minutos, y aunque Senegal descontó en el descuento mediante Ibrahim Mbaye, Mbappé apareció de nuevo con un soberbio golazo para sellar el triunfo.

Tras este debut, la escuadra dirigida por Didier Deschamps sumó sus primeros tres puntos y ya piensa en Irak, su rival del próximo lunes 22 de junio en Filadelfia. Los bleus cerrarán la fase de grupos midiéndose ante Noruega el viernes 26 de junio en la ciudad de Boston.

Por su parte, Noruega venció este martes 4-1 a Irak en el Gillette Stadium con una actuación descomunal de Erling Haaland, quien anotó un doblete. La estrella escandinava abrió el marcador al minuto 29 tras conectar un centro raso de Wolfe, demostrando todo su olfato goleador en el área.

Irak reaccionó y empató temporalmente al minuto 39 gracias a un soberbio cabezazo de Aymen Hussein, pero un costoso error defensivo del combinado mesopotámico al minuto 43 le permitió a Haaland marcar su segundo tanto de la tarde. El implacable delantero nórdico no perdonó el fallido pase atrás de la zaga.

En el segundo tiempo, Leo Ostigaard anotó el tercero de cabeza al minuto 76 tras un córner de Odegaard, y un autogol iraquí sentenció el 4-1 definitivo en el tiempo de descuento. Con este gran resultado, los nórdicos se colocaron provisionalmente como líderes del Grupo I por diferencia de goles.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo I tras las victorias de Francia y Noruega

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