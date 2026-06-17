Así quedó el Grupo J del Mundial de la FIFA 2026 tras las victorias de Argentina y Austria

Messi durante el partido contra Argelia. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó a Argentina y Austria como los grandes ganadores. Ambas selecciones sumaron tres puntos en sus respectivos debuts y dieron un paso importante en la lucha por avanzar de fase.

La Albiceleste derrotó con contundencia a Argelia, mientras que los europeos tuvieron que trabajar más de la cuenta para superar a Jordania.

Con estos resultados, Argentina y Austria comparten el liderato del grupo con tres unidades. Sin embargo, la selección dirigida por Lionel Scaloni ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de gol, producto de su victoria por 3-0. Argelia y Jordania, por su parte, quedaron obligadas a sumar en la segunda fecha para no comprometer sus aspiraciones de clasificación.

Messi brilló en la victoria de Argentina contra Argelia

En el primer partido de la jornada, Argentina mostró toda su jerarquía y venció 3-0 a Argelia en el Kansas City Stadium. El conjunto sudamericano dominó gran parte del encuentro, controló la posesión del balón y generó las oportunidades más claras contra un rival que tuvo dificultades para contener el poder ofensivo albiceleste.

La gran figura del compromiso fue Lionel Messi. El capitán argentino abrió el marcador con un espectacular remate desde fuera del área, luego aprovechó un rebote del guardameta argelino para ampliar la ventaja y completó su histórica actuación con otro disparo desde la media luna. Con ese triplete, el rosarino consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo y lideró el estreno triunfal de los vigentes campeones.

Austria sufrió pero debutó con victoria contra Jordania

Por su parte, Austria debutó con una sufrida victoria 3-1 contra Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Tras un inicio equilibrado y con pocas emociones, Romano Schmid rompió la igualdad al minuto 20 con un potente derechazo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero jordano. A partir de ahí, los europeos tomaron el control del juego y se fueron al descanso con ventaja mínima.

En la segunda mitad, Jordania reaccionó y encontró el empate gracias a Ali Olwan al minuto 50. Austria intentó responder de inmediato y llegó a marcar por intermedio de Marko Arnautović, pero la anotación fue anulada por una falta previa. Cuando el partido parecía encaminado al empate, un balón enviado desde un costado terminó en un autogol de Yazan Al Arab al minuto 76, suficiente para darle a los austríacos sus primeros tres puntos del torneo y mantener el pulso con Argentina en la cima del Grupo J. Al final, Marko Arnautović convirtió desde el punto penalti y Austria aumentó la ventaja 3-1.

Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial de la FIFA 2026 tras la primera fecha

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