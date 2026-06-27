Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026

Así quedó el grupo L tras la última fecha: Croacia 2-1 Ghana y Inglaterra 2-0 Panamá

Los ingleses cumplieron con su favoritismo y se quedaron con el primer lugar del grupo, los croatas segundos y los ghaneses, terceros.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de junio de 2026 - 11:17 p. m.
Jugadores croatas celebran un gol de Nikola Vlasic este sábado 27 de junio, en un partido del grupo L del Mundial 2026 entre Croacia y Ghana en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos.
Jugadores croatas celebran un gol de Nikola Vlasic este sábado 27 de junio, en un partido del grupo L del Mundial 2026 entre Croacia y Ghana en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos.
Foto: EFE - David Toro
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque le costó un poco más de la cuenta, Inglaterra venció 2-0 a Panamá y cumplió con su rótulo de candidato, obteniendo el primer lugar del grupo L. Hizo falta la aparición de Jude Bellingham y Harry Kane para doblegar el loable esfuerzo defensivo de los panameños que se despiden del torneo sin puntos.

En el otro partido de la jornada, Croacia impuso su jerarquía y experiencia mundialista, ganándole 2-1 a Ghana, que tiene que conformarse con el tercer lugar de la zona. Exceptuando una tímida reacción de la selección africana, el partido siempre estuvo bajo el control del disciplinado seleccionado europeo.

Inglaterra 2-0 Panamá

En un momento de la fecha, Inglaterra era segunda de su grupo y tenía que enfrentar en los 16avos de final al perdedor entre Colombia y Portugal. Sin embargo, en el segundo tiempo reaccionó de la mano de sus estrellas.

El encargado de abrir el marcador fue Jude Bellingham, que con un forzado disparo con la pierna izquierda venció al arquero panameño. Pocos minutos después fue Harry Kane, de cabeza, el encargado de ampliar el marcador.

Aunque le anularon un gol a Panamá en los últimos minutos del partido, fue poco lo que pudo hacer ofensivamente la selección centroamericana. Segunda Copa del Mundo que se va sin hacer puntos ni anotaciones.

Croacia 2-1 Ghana

El juego que mejor pintaba para este primer turno de sábado no comenzó como todos esperaban. Tanto croatas como ghaneses parecían muy conformes con el empate, los primeros clasificando como mejor tercero.

No obstante, en el minuto 31 se abrió el marcador por parte de Croacia, que estaba tomando el liderato del grupo. Así permaneció hasta que apareció en el otro duelo el primer gol de Inglaterra para poner todo en orden.

Sobre los 73’, en un tiro y afloje del VAR con un supuesto fuera de lugar, Ghana empató el partido. Eso sí, la alegría le duraría poco, pues finalmente en el 82′ los croatas sentenciaron el compromiso con un segundo tanto.

Tabla de posiciones del grupo L en el Mundial 2026

SelecciónPTSPJDG
1Inglaterra73+4
2Croacia630
3Ghana430
4Panamá03-4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

FIFA

Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Norteamérica 2026

Mundial

Mundial hoy

Mundial hora

Mundial en vivo

Mundial partidos

FWC

Inglaterra

Inglaterra vs

Inglaterra hoy

Inglaterra hora

Inglaterra en vivo

ING

Inglaterra partido

Harry Kane

Kane

Ghana vs. Croacia

Panamá vs. Inglaterra

Panamá - Inglaterra

Ghana - Croacia

grupo L

grupo L mundial

grupo L Mundial 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.