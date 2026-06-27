Así quedó el grupo L tras la última fecha: Croacia 2-1 Ghana y Inglaterra 2-0 Panamá

Jugadores croatas celebran un gol de Nikola Vlasic este sábado 27 de junio, en un partido del grupo L del Mundial 2026 entre Croacia y Ghana en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Estados Unidos. Foto: EFE - David Toro

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Aunque le costó un poco más de la cuenta, Inglaterra venció 2-0 a Panamá y cumplió con su rótulo de candidato, obteniendo el primer lugar del grupo L. Hizo falta la aparición de Jude Bellingham y Harry Kane para doblegar el loable esfuerzo defensivo de los panameños que se despiden del torneo sin puntos.

En el otro partido de la jornada, Croacia impuso su jerarquía y experiencia mundialista, ganándole 2-1 a Ghana, que tiene que conformarse con el tercer lugar de la zona. Exceptuando una tímida reacción de la selección africana, el partido siempre estuvo bajo el control del disciplinado seleccionado europeo.

Inglaterra 2-0 Panamá

En un momento de la fecha, Inglaterra era segunda de su grupo y tenía que enfrentar en los 16avos de final al perdedor entre Colombia y Portugal. Sin embargo, en el segundo tiempo reaccionó de la mano de sus estrellas.

El encargado de abrir el marcador fue Jude Bellingham, que con un forzado disparo con la pierna izquierda venció al arquero panameño. Pocos minutos después fue Harry Kane, de cabeza, el encargado de ampliar el marcador.

Aunque le anularon un gol a Panamá en los últimos minutos del partido, fue poco lo que pudo hacer ofensivamente la selección centroamericana. Segunda Copa del Mundo que se va sin hacer puntos ni anotaciones.

Croacia 2-1 Ghana

El juego que mejor pintaba para este primer turno de sábado no comenzó como todos esperaban. Tanto croatas como ghaneses parecían muy conformes con el empate, los primeros clasificando como mejor tercero.

No obstante, en el minuto 31 se abrió el marcador por parte de Croacia, que estaba tomando el liderato del grupo. Así permaneció hasta que apareció en el otro duelo el primer gol de Inglaterra para poner todo en orden.

Sobre los 73’, en un tiro y afloje del VAR con un supuesto fuera de lugar, Ghana empató el partido. Eso sí, la alegría le duraría poco, pues finalmente en el 82′ los croatas sentenciaron el compromiso con un segundo tanto.

Tabla de posiciones del grupo L en el Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Inglaterra 7 3 +4 2 Croacia 6 3 0 3 Ghana 4 3 0 4 Panamá 0 3 -4

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