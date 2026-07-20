Así quedó el ranking FIFA tras el Mundial 2026: Colombia subió casillas

Los jugadores de Colombia en la previa del duelo contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP - LUKE HALES

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Concluyó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de que España derrotara 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El título de la Roja no solo le permitió conquistar su segunda Copa del Mundo, sino también convertirse en la nueva líder de la clasificación de la FIFA.

El impacto del triunfo español se reflejó inmediatamente en el Ranking FIFA. La selección dirigida por Luis de la Fuente desplazó a la hasta ayer vigente campeona del primer lugar y ahora encabeza el escalafón con 1995.88 puntos, mientras que el combinado albiceleste pasó al segundo puesto con 1970.37 unidades.

El podio de este listado lo completa Francia, que terminó cuarta en el Mundial tras caer frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, y ahora suma 1948.97 puntos. Detrás aparecen Inglaterra, cuarta del escalafón con 1922.83, y Brasil, que cierra el top cinco con 1804.92 unidades tras su participación en la cita orbital.

¿En qué puesto quedó la selección de Colombia?

Para Colombia, este Mundial dejó sensaciones encontradas. La selección mostró un buen nivel durante la fase de grupos y logró quedarse con el liderato del Grupo K gracias a sus victorias sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además de un valioso empate contra Portugal que confirmó su clasificación.

La tricolor mantuvo el impulso en la fase eliminatoria tras superar a Ghana en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el sueño terminó en los octavos, cuando cayó con Suiza en la definición por penaltis. De esta manera, el combinado nacional no pudo igualar la histórica actuación de Brasil 2014, torneo en el que alcanzó los cuartos de final.

Pese a la eliminación, Colombia recibió una buena noticia en la actualización del Ranking FIFA. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ascendió dos posiciones y ahora ocupa el undécimo lugar del mundo con 1739.89 puntos, consolidándose como tercera selección de Conmebol.

Si hubo un seleccionado que merece una mención especial por su ascenso en el escalafón ese fue Noruega. El conjunto europeo sorprendió al alcanzar los cuartos de final, instancia a la que llegó tras eliminar a Brasil, un rendimiento que le permitió escalar doce posiciones, pasando del puesto 31 al 19 del mundo.

Con el Mundial ya en los libros de historia, el Ranking FIFA permanecerá sin cambios hasta la siguiente fecha internacional. La próxima ventana está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que los combinados nacionales volverán a disputar partidos oficiales y amistosos que traerán cambios en la clasificación.

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