Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026 tras nueva victoria de México

El colombiano Julián Quiñones fue titular en la victoria de México sobre Corea del Sur. Foto: EFE - Alex Cruz

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Con el duelo entre México y Corea del Sur en Guadalajara concluyó en la noche de este jueves la segunda jornada del Grupo A del Mundial de Norteamérica 2026. A esta hora ya tenemos al primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final de esta cita tras encadenar dos triunfos consecutivos.

La selección azteca se impuso por la mínima diferencia (1-0) gracias a un solitario gol de Luis Romo al minuto 50, luego de que el portero surcoreano Seung-Gyu Kim perdiera el balón en un choque con su propio defensor Gi-Hyuk Lee dentro del área, dejándolo servido para el mediocampista del combinado local.

El partido, disputado en el estadio Akron de Zapopan, fue parejo en el primer tiempo, pero México se hizo fuerte tras el gol y controló el resto del compromiso salvo por un par de sobresaltos en el cierre. Con este resultado, los dirigidos por Javier Aguirre se afianzaron como líderes de su zona.

Más temprano en la jornada, el primer turno en el Grupo A lo tuvieron República Checa y Sudáfrica, que se vieron las caras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y terminaron repartiéndose puntos con un empate a un gol (1-1), un resultado que no le sirvió de mucho a ninguna de las dos selecciones en su pelea por seguir con vida.

El gol del seleccionado europeo llegó temprano, apenas al minuto seis, en una jugada que inició Vladimir Coufal con un balón largo, Patrik Schick tocó hacia el medio y Alexandr Sojka cedió de primera para Michal Sadílek, quien ganó la posición y definió ante el portero sudafricano Ronwen Williams.

El empate de Sudáfrica llegó desde el punto penalti al minuto 83, después de que la árbitra Tori Penso sancionara una mano de Pavel Šulc dentro del área checa. Teboho Mokoena se hizo cargo de la ejecución desde los 12 pasos y, con un disparo cruzado, engañó al portero Matej Kovár para decretar el 1-1 definitivo.

La última fecha del Grupo A se disputará el próximo miércoles 24 de junio: México visitará a República Checa en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica se medirá con Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey, en duelos que definirán los otros cupos restantes para acceder a los dieciseisavos de final.

Así quedó la tabla del Grupo A del Mundial 2026 tras la victoria de México sobre Corea del Sur:

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