Así quedó la tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026 tras la primera fecha

Kevin De Bruyne, jugador de Bélgica. Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, el Grupo G cerró su primera jornada completamente igualado. Más temprano, Bélgica y Egipto también repartieron puntos tras empatar 1-1, por lo que las cuatro selecciones finalizaron la fecha inaugural con una unidad en su casillero y mantienen intactas sus aspiraciones de avanzar de fase.

La segunda jornada será clave para comenzar a marcar diferencias en una de las zonas más parejas del Mundial 2026. Irán se enfrentará a Bélgica, mientras que Nueva Zelanda hará lo propio contra Egipto, en duelos que podrían empezar a definir el panorama de clasificación. Por ahora, el Grupo G no tiene líderes ni colistas, reflejando el equilibrio que se vivió en ambos compromisos de la primera fecha.

Empate en el arranque: Bélgica y Egipto no se sacaron diferencias en el estreno del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA

Bélgica y Egipto protagonizaron un partido muy disputado en el arranque del Grupo G del Mundial 2026. Los africanos golpearon primero al minuto 19 gracias a un potente remate de media distancia de Emam Ashour, aprovechando los espacios que concedió la defensa belga.

Si bien los europeos quedaron rápidamente en desventaja, nunca fueron inferiores en el desarrollo del juego y poco a poco comenzaron a inclinar la cancha, aunque sin la claridad necesaria para generar ocasiones realmente peligrosas durante la primera mitad.

En el complemento, Egipto estuvo cerca de ampliar la ventaja con varias oportunidades de contragolpe, pero la falta de eficacia le pasó factura. La entrada de Romelu Lukaku cambió el rumbo del encuentro y, apenas instantes después de ingresar, provocó la jugada que terminó en el autogol que significó el 1-1.

Con Kevin De Bruyne liderando los ataques, Bélgica se lanzó en busca de la victoria durante los minutos finales, pero se encontró con una sólida resistencia egipcia y una destacada actuación de su arquero. Al final, ambos equipos repartieron puntos en Seattle y dejaron abierto el Grupo G.

Repartieron puntos: Nueva Zelanda e Irán empataron en el estreno del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En un encuentro lleno de emociones y alternativas, Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la primera fecha del Grupo G. El conjunto oceánico golpeó primero y logró ponerse en ventaja en dos oportunidades gracias a la destacada actuación de Elijah Just, quien marcó un doblete y fue una de las grandes figuras del compromiso.

Sin embargo, la selección iraní nunca bajó los brazos y encontró respuestas cada vez que estuvo abajo en el marcador. Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi anotaron los goles que permitieron al Team Melli rescatar un valioso empate en un partido intenso, disputado de principio a fin y que dejó todo completamente abierto en el Grupo G tras la primera jornada.

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial de la FIFA 2026 tras la primera fecha

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador