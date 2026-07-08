Así va la pelea por la Bota de Oro antes de los cuartos de final: Messi vs. Mbappé

Lionel Messi durante el calentamiento previo al duelo entre Argentina y Egipto. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Con los cuartos de final ya a la vuelta de la esquina, la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 alcanza un nuevo nivel de intensidad. Cuatro figuras del fútbol mundial se disputan palmo a palmo el título de máximo goleador del torneo, en una definición que promete mantenerse abierta hasta las instancias finales de la competencia.

El argentino Lionel Messi encabeza en solitario la tabla de goleadores con ocho tantos anotados hasta el momento. La leyenda viviente retomó la punta tras su gol en la remontada de la albiceleste sobre Egipto por 3-2, resultado que además clasificó al vigente campeón del mundo a los cuartos de final del certamen.

El capitán argentino ha marcado en cada fase disputada del torneo, pese a haber fallado dos penaltis en lo que va del Mundial. Sus goles llegaron ante Argelia (3), Austria (2), Jordania, Cabo Verde y, más recientemente, Egipto, en una racha que lo mantiene en la punta de este premio individual.

Kylian Mbappé se ubica segundo en la clasificación con siete goles, muy cerca de Messi. El delantero francés convirtió su más reciente anotación de penalti contra Paraguay en los octavos de final, resultado que clasificó a los bleus a la siguiente ronda del torneo, en la que su rival será Marruecos.

Erling Haaland comparte la misma cifra de siete goles, pero aparece tercero en la tabla por detrás de Mbappé debido a que registra menos asistencias que el francés. El noruego llegó a esa marca con un doblete decisivo ante Brasil que eliminó a la Canarinha en los octavos de final y representó una de las mayores sorpresas del Mundial.

Harry Kane ocupa la cuarta posición con seis goles anotados. El delantero inglés ha sido determinante en el avance de su selección, con conquistas ante Croacia (2), Panamá, República Democrática del Congo (2) y, más recientemente, un penalti clave frente a México en el Estadio Azteca.

Del quinto al décimo lugar aparecen seis futbolistas empatados con cuatro goles cada uno: el francés Ousmane Dembélé, el español Mikel Oyarzabal, el inglés Jude Bellingham, el mexicano Julián Quiñones, el senegalés Ismaïla Sarr y el brasileño Vinicius Jr., estos tres últimos ya eliminados del torneo.

¿Cuándo son y cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final arrancarán el jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos en el Gillette Stadium de Boston (3:00 p.m.). Un día después, el viernes 10 de julio (2:00 p.m.), España y Bélgica se enfrentarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles por otro de los cuatro boletos a semifinales.

La ronda se cerrará el sábado 11 de julio con una doble jornada: Noruega e Inglaterra se medirán en el Hard Rock Stadium de Miami (4:00 p.m.), mientras que Argentina buscará seguir con vida ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el último cruce de cuartos de final (8:00 p.m.).

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