Así van las tablas del Mundial tras los partidos del 22 de junio: seis equipos clasificados

Jugadores de Francia celebrando el gol de Kylian Mbappe en el partido contra Irak. Foto: EFE - JIJI PRESS

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La fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 continúa tomando forma y la jornada del 22 de junio dejó importantes movimientos en varias zonas del campeonato. Francia y Noruega se convirtieron en las primeras selecciones del Grupo I en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Argentina también dio un paso gigante hacia la siguiente ronda tras imponerse a Austria.

Con varios grupos que ya definen sus clasificados a la siguiente ronda, las diferencias comienzan a marcarse entre los favoritos y aquellos equipos que luchan por mantenerse con vida en el torneo.

Alemania, Estados Unidos, México, Francia y Argentina lideran sus respectivos grupos con puntaje perfecto, mientras que otras potencias como Brasil, España y Países Bajos mantienen el control de sus zonas, aunque todavía deberán confirmar su clasificación en la última jornada.

En el Grupo A, México lidera con seis puntos después de dos victorias consecutivas. Corea del Sur ocupa la segunda posición con tres unidades, mientras que Chequia y Sudáfrica suman un punto cada una. El Grupo B presenta una cerrada lucha entre Canadá y Suiza, ambos con cuatro puntos, aunque los norteamericanos conservan el liderato gracias a una mejor diferencia de gol.

Brasil y Marruecos comparten la cima del Grupo C con cuatro unidades, seguidos por Escocia con tres puntos. En el Grupo D, Estados Unidos domina con seis puntos, mientras que Australia y Paraguay mantienen opciones de clasificación con tres unidades cada uno.

Alemania es el gran protagonista del Grupo E tras sumar seis puntos y una impresionante diferencia de gol de +7. Costa de Marfil es segunda con tres unidades, mientras que Ecuador y Curazao aún conservan posibilidades matemáticas de avanzar. En el Grupo F, Países Bajos y Japón comparten el liderato con cuatro puntos, seguidos muy de cerca por Suecia.

Uno de los grupos más parejos es el G. Egipto lidera con cuatro puntos, pero Irán y Bélgica continúan en la pelea con dos unidades cada uno. En el Grupo H, España encabeza la clasificación con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde mantienen intactas sus aspiraciones con dos unidades.

El Grupo I quedó prácticamente definido. Francia y Noruega ganaron sus dos partidos y lideran con seis puntos cada una. Senegal e Irak, por el contrario, aún no han sumado y dependerán de una combinación de resultados para soñar con avanzar como mejores terceros.

Finalmente, Argentina lidera el Grupo J con seis puntos y ya aseguró su presencia en la siguiente ronda. Por su parte, Argelia, luego de su victoria contra Jordania, quedó en el tercer lugar y lucha por un cupo a la siguiente ronda.

Los partidos del martes 23 de junio en la Copa Mundial de la FIFA

La actividad mundialista continúa este martes con encuentros clave en los grupos K y L, donde varias selecciones buscarán acercarse a los dieciseisavos de final. En el Grupo K, Colombia llega como líder provisional tras su victoria 3-1 contra Uzbekistán en la primera fecha y tendrá una gran oportunidad de asegurar anticipadamente su clasificación cuando enfrente a la República Democrática del Congo.

Por su parte, Portugal también buscará sumar de a tres frente a Uzbekistán para mantenerse en la pelea por el liderato de la zona.

Mientras tanto, el Grupo L ofrecerá uno de los duelos más atractivos de la jornada con el enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana, dos selecciones que comenzaron el torneo con victoria y que comparten la cima de la tabla con tres puntos.

El ganador quedará muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda. En el otro compromiso del grupo, Panamá y Croacia buscarán recuperarse de sus derrotas en el debut y mantener vivas sus opciones de clasificación en una zona que promete definirse hasta la última fecha.

Las selecciones que están clasificadas a los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 ya comienza a definir su panorama: seis selecciones —México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega— aseguraron matemáticamente su pase a los dieciseisavos de final, destacando el liderazgo de Messi con Argentina y las actuaciones de Mbappé y Haaland en sus respectivos equipos.

Mientras España, Colombia, Inglaterra y Ghana están cerca de unirse al grupo de clasificados, otras tres selecciones —Haití, Túnez y Turquía— ya quedaron eliminadas tras dos derrotas consecutivas.

Hasta el momento, las selecciones que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda son:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Tabla de posiciones de los grupos del Mundial luego de los partidos del 22 de junio

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