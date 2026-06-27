¡Atención! Este es el XI de Colombia para enfrentar a Portugal: hay varias novedades

La selección de Colombia viene de vencer a Uzbekitán y RD Congo en la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: EFE - Alex Cruz

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La clasificación a los dieciseisavos de final ya está en el bolsillo de Colombia, que este sábado regresa a la cancha para disputar la tercera y última jornada del Grupo K, con la ambición de cerrar la fase de grupos con nueve puntos y mantener el rumbo perfecto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La cita será en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El imponente recinto de Florida, uno de los escenarios más emblemáticos de este torneo, albergará el duelo entre la tricolor y Portugal. La Seleção, dirigida por Roberto Martínez, también llega clasificada y con la mirada puesta en definir su posición en el grupo.

Colombia llega motivada tras encadenar dos victorias consecutivas en el Grupo K. Primero superó a Uzbekistán por 3-1 en Ciudad de México, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Luego derrotó a la República Democrática del Congo 1-0 en el Estadio Akron de Zapopan, consolidando su condición de líder del grupo.

En la víspera del compromiso, Néstor Lorenzo anticipó un partido en el que Colombia buscará imponer su juego mediante la posesión y la circulación rápida del balón. Portugal, con su arsenal ofensivo encabezado por Cristiano Ronaldo, representa el desafío más exigente que ha enfrentado la tricolor en este Mundial y exigirá el máximo nivel colectivo.

¿Quiénes son los titulares de Colombia para este partido contra Portugal?

Lorenzo mantiene el 4-3-3 que le ha dado buenos resultados, pero introduce tres cambios respecto al once que venció a la República Democrática del Congo. Camilo Vargas continuará bajo los tres palos, ratificando su condición de portero titular indiscutido bajo las órdenes del estratega argentino, que confía plenamente en su solidez entre palos.

La defensa presenta novedades. Santiago Arias asume el carril derecho en lugar de Daniel Muñoz, mientras que Déiver Machado tomará el costado izquierdo relevando a Johan Mojica. En el centro de la zaga se mantiene la dupla de garantías conformada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, que ha sido una muralla en los dos primeros partidos.

En el mediocampo no hay cambios. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta repiten como primera línea de contención, aportando equilibrio y salida limpia desde atrás. Jhon Arias volverá a actuar en una posición más avanzada, haciendo de puente entre la zona de recuperación y la zona de creación ofensiva de la tricolor.

James Rodríguez repetirá como conductor y cerebro del juego de Colombia. En ataque, el gran cambio es la entrada de Jhon Córdoba como referencia dentro del área rival, en reemplazo de Luis Javier Suárez. Luis Díaz cerrará el tridente por la izquierda, con la misión de desequilibrar en el uno contra uno ante una defensa portuguesa de alto nivel.

Ellos son los once elegidos para cerrar la fase de grupos de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026. Un triunfo en Miami sellaría nueve puntos en el Grupo K y enviaría a la tricolor a la siguiente ronda como uno de los equipos más sólidos y convincentes del torneo hasta el momento.

El XI de Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026:

Camilo Vargas

Santiago Arias

Dávinson Sánchez

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

Jhon Arias

James Rodríguez (capitán)

Jhon Córdoba

Luis Díaz

El XI de Portugal para enfrentar a Colombia en el Mundial 2026:

Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

João Neves

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo (capitán)

João Félix

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