¡Atenta, Colombia! RD Congo perdió en su último partido amistoso antes de la Copa Mundial

RD Congo se enfrentará con Nueva Caledonia y Jamaica en el repechaje internacional de la FIFA. De ahí saldrá uno de los rivales de Colombia para el Mundial. Foto: CAF

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La selección de RD Congo continúa su preparación de cara a lo que será su segunda participación en una Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, el conjunto africano todavía no logra convencer en sus presentaciones previas al certamen. En su más reciente encuentro amistoso, cayó 2-1 contra la selección de Chile.

En un partido disputado sin público, el equipo dirigido por Sébastien Desabre sufrió la derrota con goles de Darío Osorio, al minuto 51, y Matías Sepúlveda, al 88. El descuento para RD Congo llegó apenas un minuto después por intermedio de Joris Kayembe. Este resultado se suma al empate sin goles que había conseguido previamente contra Dinamarca.

El camino de RD Congo para llegar a su segundo Mundial

RD Congo clasificó a la Copa del Mundo tras superar a Jamaica en el repechaje. En un encuentro muy cerrado que se extendió hasta el tiempo extra, Axel Tuanzebe apareció al minuto 100 para marcar el gol que selló el boleto de los africanos a su segundo Mundial, luego de su única participación anterior en Alemania 1974.

Así serán los partidos de RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la clasificación asegurada, RD Congo quedó ubicado en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Su debut en la máxima cita del fútbol mundial será el miércoles 17 de junio a las 12:00 p. m., cuando enfrente a Portugal.

Posteriormente, el conjunto africano se medirá con la selección de Colombia en Guadalajara el martes 23 de junio a las 9:00 p. m. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. frente a Uzbekistán.

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