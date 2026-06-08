Atlético Nacional vs. Junior, una final opacada por el inminente Mundial

Luis Fernando Muriel, con un doblete, fue la figura de la ida de la final de la Liga BetPlay. Foto: Junior FC

Jugar una final siempre será especial. Sin embargo, el contexto de esta tiene un matiz diferente. Nacional y Junior definirán el campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 en medio de una agenda deportiva que ya mira hacia otro lado. Y es entendible, pues faltan apenas unos días para el arranque no solo del evento deportivo del año, sino también del cuatrienio.

Mientras el mundo del fútbol y todos sus protagonistas hacen la cuenta regresiva para que ruede la pelota este jueves en el Estadio Azteca, en Colombia todavía queda un asunto...