Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Atlético Nacional vs. Junior, una final opacada por el inminente Mundial

Verdolagas y tiburones definirán este lunes festivo al campeón del fútbol colombiano, apenas tres días antes de que la cita orbital acapare la atención del planeta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
08 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Luis Fernando Muriel, con un doblete, fue la figura de la ida de la final de la Liga BetPlay.
Luis Fernando Muriel, con un doblete, fue la figura de la ida de la final de la Liga BetPlay.
Foto: Junior FC

Jugar una final siempre será especial. Sin embargo, el contexto de esta tiene un matiz diferente. Nacional y Junior definirán el campeón del primer semestre de la Liga BetPlay 2026 en medio de una agenda deportiva que ya mira hacia otro lado. Y es entendible, pues faltan apenas unos días para el arranque no solo del evento deportivo del año, sino también del cuatrienio.

Mientras el mundo del fútbol y todos sus protagonistas hacen la cuenta regresiva para que ruede la pelota este jueves en el Estadio Azteca, en Colombia todavía queda un asunto...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Liga BetPlay

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

Mundial 2026

Nacional vs. Junior

Nacional vs

Junior vs

Nacional hoy

Junior hoy

Nacional partido

Junior partido

Final Junior Nacional

Atanasio Girardot

Copa Mundial de Fútbol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.