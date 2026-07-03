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Egipto 1-0 Australia, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial 2026

Australianos y egipcios ponen en juego sus ilusiones de seguir en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de julio de 2026 - 06:26 p. m.

Actualizaciones clave

Previa del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Australia y Egipto, este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Estados Unidos.
Previa del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de Australia y Egipto, este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Estados Unidos.
Foto: EFE - Kenneth Fernández
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Australia, contrario a lo que muchos podrían imaginar, tiene décadas de experiencia en la Copa del Mundo, especialmente en este siglo. Desde que compite en la Confederación Asiática de Fútbol, se ha clasificado para todos los mundiales desde 2006, siendo esta una de sus mejores participaciones.

Eso sí, tan solo en esa cita orbital de Alemania y la más reciente en Catar 2022 pudo llegar hasta los octavos de final del torneo. Una meta que persigue hoy en Norteamérica 2026 contra Egipto. Otro conjunto nacional que busca volver a esa ronda de 16, más de 90 años después de su primera vez.

Los Faraones jugaron los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Italia 1934, pero desde entonces solo suman dos participaciones más en las que terminaron eliminados en la fase de grupos. Un destino que ya logró evitar en la actual edición, pero que no es su objetivo y menos con estrellas como Salah.

Minuto a minuto de Australia vs. Egipto

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️ 22’ Australia 🟡 0-1 🔴 Egipto ⚽

Parece estar mejor el equipo africano, que después de marcar el gol ha tenido mejores oportunidades que el elenco oceánico.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Egipto!

⏱️ 13’ Australia 🟡 0-1 🔴 Egipto ⚽

En una jugada preparada y moviendo el balón de lado a lado, los egipcios sorprenden a los australianos con un gran gol de cabeza.

Hace 5 horas

La primera es de Australia

⏱️ 6’ Australia 🟡 0-0 🔴 Egipto ⚽

El plan de partido es claro: Egipto quiere llevar peligro a su rival a partir del toque de balón y Australia es pragmática, llegando en dos o tres toques al arco contrario. Por ahora, los que más sufren en defensa son Los Faraones.

Actualización claveHace 5 horas

Arranca el partido en Texas

⏱️ 0’ Australia 🟡 0-0 🔴 Egipto ⚽

Hace 6 horas

XI de Egipto

Hace 6 horas

XI de Australia

Actualización claveHace 6 horas

Hora y canal del partido

  • Fecha: viernes 3 de julio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos
  • Hora: 1:00 p. m.
  • Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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