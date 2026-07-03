Egipto 1-0 Australia, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Australia, contrario a lo que muchos podrían imaginar, tiene décadas de experiencia en la Copa del Mundo, especialmente en este siglo. Desde que compite en la Confederación Asiática de Fútbol, se ha clasificado para todos los mundiales desde 2006, siendo esta una de sus mejores participaciones.
Eso sí, tan solo en esa cita orbital de Alemania y la más reciente en Catar 2022 pudo llegar hasta los octavos de final del torneo. Una meta que persigue hoy en Norteamérica 2026 contra Egipto. Otro conjunto nacional que busca volver a esa ronda de 16, más de 90 años después de su primera vez.
Los Faraones jugaron los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Italia 1934, pero desde entonces solo suman dos participaciones más en las que terminaron eliminados en la fase de grupos. Un destino que ya logró evitar en la actual edición, pero que no es su objetivo y menos con estrellas como Salah.
Minuto a minuto de Australia vs. Egipto
Pausa de hidratación
⏱️ 22’ Australia 🟡 0-1 🔴 Egipto ⚽
Parece estar mejor el equipo africano, que después de marcar el gol ha tenido mejores oportunidades que el elenco oceánico.
¡Gol de Egipto!
⏱️ 13’ Australia 🟡 0-1 🔴 Egipto ⚽
En una jugada preparada y moviendo el balón de lado a lado, los egipcios sorprenden a los australianos con un gran gol de cabeza.
La primera es de Australia
⏱️ 6’ Australia 🟡 0-0 🔴 Egipto ⚽
El plan de partido es claro: Egipto quiere llevar peligro a su rival a partir del toque de balón y Australia es pragmática, llegando en dos o tres toques al arco contrario. Por ahora, los que más sufren en defensa son Los Faraones.
Arranca el partido en Texas
⏱️ 0’ Australia 🟡 0-0 🔴 Egipto ⚽
XI de Egipto
XI de Australia
Hora y canal del partido
- Fecha: viernes 3 de julio de 2026
- Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos
- Hora: 1:00 p. m.
- Canal: DSports (DGO) y Paramount+
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook