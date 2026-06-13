Australia vs. Turquía, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo D del Mundial 2026

Estadio BC Place, con capacidad para 54.000 espectadores, situado en el centro urbano de Vancouver, Canadá. Foto: EFE - The Six

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Australia ha jugado las últimas cinco Copas del Mundo. Sin embargo, tan solo dos veces ha podido superar la fase de grupos (Alemania 2006 y Catar 2022). Aun así, repetir la hazaña este año en Norteamérica parece más difícil que nunca, pues hace parte de una zona muy competitiva y pareja.

Por ejemplo, Estados Unidos, que debutó frente a Paraguay en Los Ángeles, ya demostró que no vino a ser un anfitrión adorno como lo fue Catar hace cuatro años. Su imponente y ruidoso 4-1 contra los paraguayos los perfilan y contra todo pronóstico, como los favoritos para quedarse con el grupo.

No obstante, no hay que dar por vencido al elenco sudamericano que si bien sufrió un duro golpe en el arranque, luchará hasta el final por un lugar en 16avos de final. Y ahí es donde aparecen en el mapa del grupo C Turquía, una selección que goza de una de las mejores generaciones de su historia.

Si bien los turcos ya saben lo que es jugar una semifinal del mundo (2002), lo cierto es que la Copa Mundial 2026 será su regreso a los mundiales desde aquel sueño vivido en Corea y Japón. Jugadores como Arda Güler, joven estrella del Real Madrid, lo hacen ser el favorito para quedarse con el triunfo.

Minuto a minuto de Australia vs. Turquía: Mundial 2026

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