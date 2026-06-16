Austria y Jordania empatan 0-0, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial

Hincha de Jordania. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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Austria y Jordania cerrarán la sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo clave por el Grupo J. El encuentro se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que contará con las condiciones favorables del verano estadounidense, tanto por la temperatura como por la luz natural. El compromiso comenzará a las 11:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse a través de DSports, Win Sports y Paramount+.

Tanto austríacos como jordanos buscarán sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación. Será una oportunidad para que ambas selecciones den un golpe de autoridad en una zona que promete emociones hasta la última fecha.

Minuto a minuto del partido del Mundial de 2026 Austria vs. Jordania

15′ | 🔴⚪ Austria 0-0 ⚪🔴⚫🟢 Jordania: El encuentro, por ahora, no ha tenido muchas situaciones claras de peligro. Ambas selecciones se muestran conservadoras y cautelosas durante el primer cuarto de hora del partido, priorizando el orden defensivo y evitando asumir riesgos innecesarios.

01′ | 🔴⚪ Austria 0-0 ⚪🔴⚫🟢 Jordania: Comenzó el segundo partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Austria y Jordania ya se enfrentan en busca de sus primeros puntos del torneo.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos

Hora : 11:00 p.m.

Canal: DSports, Win Sports y Paramount+

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