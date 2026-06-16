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En VivoActualizado hace 19 segundos

Austria y Jordania empatan 0-0, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial

Se cierra la jornada con un duelo que completa la primera fecha del Grupo J.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de junio de 2026 - 04:20 a. m.

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Hincha de Jordania.
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Foto: EFE - Miguel Gutiérrez
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Austria y Jordania cerrarán la sexta jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo clave por el Grupo J. El encuentro se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que contará con las condiciones favorables del verano estadounidense, tanto por la temperatura como por la luz natural. El compromiso comenzará a las 11:00 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse a través de DSports, Win Sports y Paramount+.

Tanto austríacos como jordanos buscarán sumar tres puntos que los acerquen a la clasificación. Será una oportunidad para que ambas selecciones den un golpe de autoridad en una zona que promete emociones hasta la última fecha.

Minuto a minuto del partido del Mundial de 2026 Austria vs. Jordania

Hace 5 horas

Partido sin muchas emociones

15′ | 🔴⚪ Austria 0-0 ⚪🔴⚫🟢 Jordania: El encuentro, por ahora, no ha tenido muchas situaciones claras de peligro. Ambas selecciones se muestran conservadoras y cautelosas durante el primer cuarto de hora del partido, priorizando el orden defensivo y evitando asumir riesgos innecesarios.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido

01′ | 🔴⚪ Austria 0-0 ⚪🔴⚫🟢 Jordania: Comenzó el segundo partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Austria y Jordania ya se enfrentan en busca de sus primeros puntos del torneo.

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Los titulares de Jordania

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Los once de Austria

Hace 6 horas

¿A qué hora es el partido entre Austria y Jordania en la Copa del Mundo?

  • Fecha: martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos
  • Hora: 11:00 p.m.
  • Canal: DSports, Win Sports y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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