Egipto 1-0 Bélgica, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo G del Mundial 2026

Mohamed Salah (Egipto) y Kevin De Bruyne (Bélgica). Foto: AFP - KIRK IRWIN BRUNO FAHY

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Aunque se perdió los mundiales de Alemania 2006 y de Sudáfrica 2010, Bélgica ha sido un gran animador de la Copa del Mundo en la última década. Todo eso gracias a una generación dorada que dio sus primeras pinceladas en Brasil 2014 y dio su última gota de inspiración en Catar 2022.

Aunque mantiene algunos de esos jugadores que lo hicieron llegar hasta semifinales en Rusia 2018, lo cierto es que los belgas ya no son favoritos para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Eso sí, en este nuevo formato parecen ser los más obvios líderes de grupo, para lo cual deberá vencer a Egipto esta tarde.

Y hablando de ‘Los Faraones’, aunque se perdieron el último mundial disputado en Medio Oriente, aún tienen entre sus filas a Mohamed Salah, tal vez el jugador más importante de su historia, pero quien no ha podido terminar de ser determinante con su selección. La eliminación en fase de grupos de Rusia 2018 y la final perdida de Copa Africana lo demuestran.

Será un duelo muy parejo en el Lumen Field de Seattle que perfila como vital para definir al que podría ser el primer clasificado del grupo G. Una zona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que también compiten Irán y Nueva Zelanda, que jugarán el último partido de la jornada este lunes 15 de junio.

Minuto a minuto de Bélgica vs. Egipto: grupo G, Mundial 2026

⏱️ 22’ Bélgica 🔴 0-1 ⚪️ Egipto ⚽

Los belgas intentarán tomar un respiro, reestructurar su defensa e intentar empatar el compromiso antes de que finalize el primer tiempo.

⏱️ 19’ Bélgica 🔴 0-1 ⚪️ Egipto ⚽

Emam Ashour, con un remate de media distancia furioso, pone el primer gol del encuentro. Bélgica defendía muy atrás y le concedió el espacio de remate al jugador egipcio.

⏱️ 15’ Bélgica 🔴 0-0 ⚪️ Egipto ⚽

Muy parejo el duelo entre belgas y egipcios. Nadie se saca ventaja y parece que todavía hay mucho miedo escénico en el partido. Ni las estrellas de un lado ni las figuras del otro logran imponer su calidad individual en el juego.

⏱️ 0’ Bélgica 🔴 0-0 ⚪️ Egipto ⚽

Fecha : lunes 15 de junio de 2026

Lugar : Lumen Field de Seattle, Washington en Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: Dsports, DGO y Paramount+

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