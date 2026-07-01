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Senegal 1-0 Bélgica, en vivo: siga aquí el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Belgas y senegaleses buscan un cupo en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de julio de 2026 - 08:29 p. m.
Kevin De Bruyne calentando antes del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026 entre Bélgica y Senegal en el Lumen Field de Seattle, Washington.
Kevin De Bruyne calentando antes del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026 entre Bélgica y Senegal en el Lumen Field de Seattle, Washington.
Foto: Getty Images via AFP - ALEX GRIMM
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Noveno partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos justo a mitad de camino de esta segunda ronda de la cita orbital que ya ha dejado varias sorpresas en el camino y una conclusión cada vez más plausible: no hay rivales “sencillos” en una Copa del Mundo como esta.

Una consigna que debe ser el faro que guíe a las selecciones de Bélgica y Senegal en este duelo que tendrá como escenario el Lumen Field de Seattle. No solo porque se presume que es el juego más parejo, sino porque ambos lo ven como una posibilidad de poner su nombre en octavos de final.

Comenzando por Bélgica, aunque ganó su grupo invicto y con una goleada en el tercer partido, aún no convence a sus aficionados de poder luchar por el mundial. Muy lejos parece haber quedado esa generación dorada que maravilló al mundo en Rusia 2018 y se quedó a la orilla de una final mundialista.

Del otro lado está Senegal, que dejó serias dudas en la primera ronda al perder sus dos duelos con selecciones europeas (3-1 vs. Francia y 3-2 vs. Noruega) y clasificarse a los 16avos de final con apenas tres puntos. Una imagen que intenta disipar en este encuentro contra los belgas en Seattle.

Minuto a minuto de Bélgica vs. Senegal: Mundial 2026

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️ 27’ Bélgica ⚪ 0-1 🟢 Senegal ⚽

Bélgica intenta reaccionar, pero no es precisa en los pases y los remates al arco. Por ahora, el dominio de su rival es absoluto, no solo en la posesión del balón, sino también en jugar 40 metros por delante de su defensa.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Senegal!

⏱️ 24’ Bélgica ⚪ 0-1 🟢 Senegal ⚽

Finalmente, Senegal encuentra el gol tras mover el balón de lado a lado, levantar un centro, cabecear en el área, estrellar el balón en el palo y cazar el rebote para poner el primer gol del partido.

Hace 5 horas

Se la pierde Senegal

⏱️ 13’ Bélgica ⚪ 0-0 🟢 Senegal ⚽

Jugando de afuera hacia adentro, la selección senegalesa provoca el primer milagro en el área de Bélgica. Una cuestión de centímetros evita que el equipo africano esté al frente en el marcador. Además, Cortouis también hace su trabajo.

Hace 5 horas

La primera es de Bélgica

⏱️ 8’ Bélgica ⚪ 0-0 🟢 Senegal ⚽

En el tabulativo se muestra al seleccionado belga que, aun así, logra generar el primer remate al arco en el partido. Sin embargo, aún no se abre el cotejo.

Actualización claveHace 5 horas

Arranca el juego en Estados Unidos

⏱️ 0’ Bélgica ⚪ 0-0 🟢 Senegal ⚽

Hace 5 horas

Comienzan los actos protocolarios

Hace 6 horas

Los XI guerreros senegaleses

Hace 6 horas

Los XI inicialistas de Bélgica

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver en vivo el compromiso

  • Fecha: miércoles 1 de julio de 2026
  • Lugar: Lumen Field de Seattle, Washington, en Estados Unidos
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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