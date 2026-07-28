¿Beneficiaron a Argentina vs. Suiza? IFAB aclaró la regla que causó polémica en el Mundial

El organismo encargado de las reglas del fútbol explicó el alcance de la norma de “identidad equivocada” tras las controversias del Mundial 2026. Foto: EFE - PETER KLAUNZER

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Las redes sociales volvieron a encender el debate sobre el arbitraje del Mundial 2026 luego de que un nuevo documento de la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol, generara interpretaciones de que la FIFA había admitido un error que favoreció a Argentina. Sin embargo, el contenido del informe no representa una confesión de que la Albiceleste fue beneficiada, sino una aclaración sobre cómo debe aplicarse una de las herramientas del VAR.

La controversia gira alrededor de una de las jugadas más discutidas del torneo, ocurrida en los cuartos de final entre Argentina y Suiza, cuando el delantero Breel Embolo terminó expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simulación. Ese episodio volvió a cobrar relevancia después de que el IFAB precisara el alcance de la norma de “identidad equivocada” y estableciera que esa interpretación no podrá utilizarse de la manera en que se aplicó durante la Copa del Mundo.

La aclaración del IFAB sobre la regla de “identidad equivocada”

Durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, el VAR contó con nuevas facultades, entre ellas la posibilidad de intervenir cuando un árbitro hubiera sancionado al jugador equivocado con una tarjeta amarilla o roja.

Antes del torneo, el reglamento establecía que el videoarbitraje podía corregir un “error claro y manifiesto” relacionado con la identidad del futbolista sancionado. Sin embargo, durante la competencia surgieron dudas sobre si esa herramienta también podía emplearse para modificar la infracción inicialmente señalada, especialmente en acciones de simulación.

Precisamente eso fue lo que el IFAB decidió aclarar en una circular publicada esta semana. El organismo explicó que la revisión por identidad equivocada únicamente puede servir para identificar correctamente al jugador que cometió la infracción sancionada, pero no para cambiar la naturaleza de la acción, como ocurrió en varios casos durante el Mundial.

El texto es contundente al señalar que una tarjeta amarilla que no implique una segunda amonestación solo puede revisarse para determinar qué jugador cometió la falta originalmente sancionada; la infracción en sí no puede ser revisada ni modificada.

El caso Embolo, el origen de la polémica

Uno de los ejemplos más importantes fue el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final.

En esa jugada, el árbitro señaló una falta sobre Breel Embolo y mostró tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes. Sin embargo, el VAR recomendó revisar la acción al considerar que no había existido contacto entre ambos jugadores.

Tras observar las imágenes, el árbitro anuló la amonestación de Paredes, determinó que Embolo había simulado la falta y terminó mostrándole tarjeta amarilla al delantero suizo. Como ya estaba amonestado, recibió la segunda amarilla y fue expulsado.

La acción tuvo un enorme impacto en el partido, ya que ocurrió apenas cinco minutos después del empate 1-1 de Suiza. Con un hombre más, Argentina terminó imponiéndose 3-1 en el tiempo extra.

También ocurrió en Estados Unidos vs. Paraguay

La misma interpretación se utilizó previamente durante la fase de grupos, en el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla al estadounidense Tim Ream por una supuesta falta sobre Miguel Almirón. Tras la intervención del VAR, se comprobó que Ream no había hecho contacto con el atacante paraguayo, por lo que la decisión fue revertida y finalmente Almirón recibió una amarilla por simulación.

Ese tipo de procedimiento es precisamente el que el IFAB ahora considera que no debe aplicarse bajo la figura de identidad equivocada, al entender que implica cambiar la infracción original y no únicamente corregir al jugador sancionado.

¿La FIFA admitió que se equivocó?

Pese a las interpretaciones que surgieron tras la publicación de la circular, la FIFA aseguró que no considera que esas decisiones hayan sido errores arbitrales ni fallos del VAR.

Un portavoz del organismo explicó que la interpretación utilizada durante el Mundial fue aplicada de manera consistente y defendió que las decisiones buscaron restablecer la justicia deportiva cuando un futbolista era sancionado por una acción provocada por una simulación del rival.

Según la FIFA, hubo dos casos en los que un jugador fue identificado erróneamente como autor de una infracción que realmente había sido producto de una simulación del adversario. En esos escenarios, el VAR intervino para corregir ese error de hecho.

No obstante, el organismo también recordó que la simulación, por sí sola, no puede convertirse en un elemento que derive en sanciones disciplinarias adicionales, como una segunda tarjeta amarilla que termine en expulsión o una suspensión por acumulación de amonestaciones.

Además, la FIFA afirmó que mantuvo contacto permanente con el IFAB durante el torneo y aseguró que esa interpretación fue considerada válida, bien recibida y que hará parte de la discusión sobre una futura revisión del protocolo del VAR.

Entonces, ¿qué cambió realmente?

El nuevo documento del IFAB no dice que Argentina haya sido favorecida deliberadamente ni reconoce un error específico en el partido con Suiza. Lo que hace es aclarar que, de ahora en adelante y mientras se revisa formalmente el protocolo del VAR, la figura de identidad equivocada no podrá utilizarse para transformar una falta en una simulación.

En otras palabras, el debate no gira sobre un supuesto reconocimiento de favoritismo hacia Argentina, sino sobre la interpretación de una regla que fue utilizada durante el Mundial y que ahora el organismo encargado de las leyes del juego decidió delimitar con mayor precisión para futuras competiciones.

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