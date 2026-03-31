Bosnia vs. Italia, en vivo: siga acá todos los partidos del repechaje europeo al Mundial

Edin Džeko y Sandro Tonalli, figuras de Bosnia e Italia, respectivamente. Foto: FIFA

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Italia se enfrenta a Bosnia-Herzegovina con la obligación de volver a un Mundial tras sus ausencias en 2018 y 2022. La Azzurra llega golpeada por esos antecedentes y con la presión de evitar un tercer fracaso consecutivo que sería considerado un desastre nacional.

Los italianos vienen de superar a Irlanda del Norte y hasta celebraron, puertas adentro, el triunfo de Bosnia sobre Gales en semifinales, al considerarlo un rival más accesible. Del otro lado, su rival quiere repetir su única participación mundialista, la de Brasil 2014, y aprovechar la localía para dar el golpe.

¿Cómo va el partido de Italia en el repechaje? Siga acá el minuto a minuto:

Bilino Polje es un estadio modesto localizado en Zenica, en el centro de Bosnia y Herzegovina. Tiene una capacidad para 15.600 espectadores y fue remodelado en 2012. No solo es casa de la selección bosnia, sino también del club Čelik Zenica.

El técnico Sergej Barbarez le apostó a un 4-4-2 para medirse con Italia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic y Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic y Amar Memic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko.

Gennaro Gattuso dispuso de un 3-5-2 para enfrentar a Bosnia-Herzegovina: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni y Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali y Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui.

Además de las finales europeas, este martes también se definirán los repechajes intercontinentales, con dos cupos más en juego para el Mundial de 2026: en Guadalajara, República Democrática del Congo enfrentará a Jamaica por un lugar en el Grupo K, mientras que en Monterrey, Bolivia se medirá con Irak en busca de un tiquete al Grupo I.

Este martes se jugarán las cuatro finales del repechaje europeo rumbo al Mundial de 2026. En Zenica, Bosnia-Herzegovina recibirá a Italia, que busca cortar su ausencia en las últimas dos Copas del Mundo. En Solna, Suecia se medirá con Polonia en un duelo marcado por el presente de Viktor Gyökeres y la experiencia de Robert Lewandowski.

Las otras dos llaves se disputarán en Pristina y Praga. Kosovo enfrentará a Turquía con la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial, mientras que República Checa chocará con Dinamarca, que llega como uno de los equipos más sólidos tras su goleada en semifinales.

Se juegan los cuatro partidos de la repesca de la UEFA, aunque la mayor atención se la lleva la posibilidad de que Italia vuelva al Mundial.

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