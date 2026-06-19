Brasil goleó 3-0 a Haití: vea en video los goles de la victoria de la canarinha

Matheus Cunha rematando el balón dentro del área. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Brasil mostró toda su jerarquía y derrotó con contundencia 3-0 a Haití en la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección dirigida por Carlo Ancelotti dominó de principio a fin y no dejó dudas sobre su superioridad, controlando la posesión, generando las mejores oportunidades y neutralizando cualquier intento de reacción del conjunto caribeño.

La canarinha salió decidida a imponer condiciones desde el inicio y rápidamente comenzó a inclinar el juego hacia el arco haitiano. La velocidad de Vinícius Júnior, la movilidad de Matheus Cunha y el talento de los hombres de ataque fueron demasiado para una defensa que sufrió durante gran parte del encuentro.

El primer gol llegó al minuto 23. Matheus Cunha aprovechó un rebote que dejó el arquero haitiano dentro del área y estuvo atento para enviar el balón al fondo de la red, abriendo el marcador para Brasil tras varios minutos de insistencia ofensiva.

La segunda anotación apareció al minuto 36 y nuevamente tuvo como protagonista a Matheus Cunha. El delantero brasileño definió para firmar su doblete personal, reflejando en el marcador la superioridad que Brasil mostraba sobre el terreno de juego.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Vinícius Júnior se encargó de sentenciar prácticamente el encuentro. En el minuto 45+2, el atacante quedó mano a mano frente al arquero haitiano y definió con pierna derecha para establecer el 3-0 antes del descanso.

Durante la segunda mitad, Brasil no redujo la intensidad y siguió buscando ampliar la ventaja. Al minuto 76, Endrick logró marcar el cuarto tanto de la noche, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada tras la revisión de la jugada.

El momento de mayor peligro para Haití llegó al minuto 62. Un centro desde el sector derecho encontró rematador dentro del área y obligó a Alisson a intervenir. En la segunda acción, un defensor brasileño apareció oportunamente para evitar el descuento y mantener el arco en cero.

Con el paso de los minutos, el partido perdió ritmo debido a la amplia diferencia en el marcador. Brasil administró la ventaja y controló la posesión hasta el pitazo final, mientras Haití nunca encontró la forma de reaccionar.

Gracias a esta victoria, la canarinha alcanzó el liderato del Grupo C con cuatro puntos y llegará a la última jornada dependiendo de sí misma para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Por su parte, Haití quedó eliminada.

Tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de la victoria de Brasil

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