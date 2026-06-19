Brasil vs. Haití, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del grupo C del Mundial 2026

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Brasil llega presionado a su segundo partido del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Marruecos en su debut. Más allá del resultado, las críticas se centraron en el bajo nivel de juego mostrado por el equipo de Carlo Ancelotti, que apenas logró generar peligro y dependió de una brillante acción individual de Vinícius Jr. para conseguir la igualdad. La canarinha necesita una victoria contra Haití para despejar las dudas y encaminar su clasificación.
Por su parte, Haití dejó una grata impresión pese a caer por la mínima contra Escocia. Los caribeños estuvieron cerca de sumar puntos gracias a una propuesta ofensiva basada en la asociación y el buen trato del balón, aunque les faltó efectividad en los metros finales. Ahora buscarán dar la sorpresa contra Brasil, conscientes de que cualquier error puede ser decisivo frente a una de las selecciones favoritas al título.
Minuto a minuto del partido Brasil vs. Haití por el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA
Los titulares de Haití
Los once de Brasil
¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Brasil vs. Haití?
- Fecha: viernes 19 de junio de 2026
- Lugar: Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania
- Hora: 7:30 p. m.
- Canal: Dsports, DGO y Paramount+
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