Brasil y Japón empatan 1-1, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

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Una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial se juega este lunes 29 de junio y uno de los partidos más llamativos será el que protagonizarán Brasil y Japón. La canarinha llega como favorita luego de terminar como líder del grupo C, mientras que los japoneses clasificaron como segundos del grupo F, por detrás de Países Bajos y dejando en el camino a Túnez y Suecia. Ahora, ambos se juegan el paso a los octavos de final en un duelo que promete grandes emociones.
El compromiso se disputará desde las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de Houston. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+, en un partido que definirá a uno de los nuevos clasificados a la siguiente ronda del Mundial.
Minuto a minuto Brasil vs. Japón, partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
Pusa de hidratación
67′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Luego del gol de Brasil, el conjunto sudamericano es quien más intenta romper la igualdad. Japón resiste y trata de volver a normalizar el partido.
La tuvo Vini
57′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Brasil no baja el pie del acelerador y Vinicius Jr. tuvo el gol de la ventaja. Sin embargo, el remate fue desviado por Suzuki y luego rebotó en el poste.
¡Gooool de Brasil!
54′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Tanto va el cántaro al agua que se rompe. Luego de un centro, Casemiro apareció en el segundo palo para cabecear e igualar el marcador.
Otra vez Suzuki
52′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: El conjunto asiático se volvió a salvar del empate de Brasil. Entre un defensor japonés y Suzuki salvaron el balón en la línea.
Suzuki salva
50′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Zion Suzuki salvó el empate de Brasil luego de un gran cabezazo dentro del área.
Inicia el segundo tiempo
45′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Ya vuelve a rueda el balón en Houston.
Finaliza el primer tiempo
45 +4′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La primera mitad llega a su fin. Brasil inició muy bien, pero a medida que pasaron los minutos mermó su ataque. Japón encontró el gol en una buena recuperación y desde ahí no sufre el partido.
Japón gana sin problemas
40′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La selección asiática gana el partido y no lo sufre: tiene el balón y defiende bien en bloque cuando Brasil ataca.
¡Gooool de Japón!
29′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Llegó el primero del partido. Sano recuperó el balón a la altura de la mitad de la cancha, condujo el balón y sacó un potente remate que fue imposible de detener para el guardameta brasileño.
Cooling break
23′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: El partido llega a su primera pausa de hidratación. Brasil fue arrolladora en los primeros minutos, pero poco a poco Japón ha ido controlando y nivelando el compromiso.
Brasil, mejor
10′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Brasil está mejor que Japón, tiene el balón y genera peligro en el arco del conjunto japonés.
Inicia el partido
01′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Ya rueda el balón en Houston.
Los titulares de Japón
El once de Brasil
¿A qué hora y dónde ver el partido Brasil vs. Japón?
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Hora (Colombia): 12:00 p. m.
- Estadio: Estadio de Houston .
- Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+
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