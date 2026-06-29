Brasil y Japón empatan 1-1, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

Kaishu Sano, jugador de Japón y Bruno Guimaraes, jugador de Brasil. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial se juega este lunes 29 de junio y uno de los partidos más llamativos será el que protagonizarán Brasil y Japón. La canarinha llega como favorita luego de terminar como líder del grupo C, mientras que los japoneses clasificaron como segundos del grupo F, por detrás de Países Bajos y dejando en el camino a Túnez y Suecia. Ahora, ambos se juegan el paso a los octavos de final en un duelo que promete grandes emociones.

El compromiso se disputará desde las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de Houston. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+, en un partido que definirá a uno de los nuevos clasificados a la siguiente ronda del Mundial.

Minuto a minuto Brasil vs. Japón, partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

67′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Luego del gol de Brasil, el conjunto sudamericano es quien más intenta romper la igualdad. Japón resiste y trata de volver a normalizar el partido.

57′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Brasil no baja el pie del acelerador y Vinicius Jr. tuvo el gol de la ventaja. Sin embargo, el remate fue desviado por Suzuki y luego rebotó en el poste.

54′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Tanto va el cántaro al agua que se rompe. Luego de un centro, Casemiro apareció en el segundo palo para cabecear e igualar el marcador.

52′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: El conjunto asiático se volvió a salvar del empate de Brasil. Entre un defensor japonés y Suzuki salvaron el balón en la línea.

50′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Zion Suzuki salvó el empate de Brasil luego de un gran cabezazo dentro del área.

45′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Ya vuelve a rueda el balón en Houston.

45 +4′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La primera mitad llega a su fin. Brasil inició muy bien, pero a medida que pasaron los minutos mermó su ataque. Japón encontró el gol en una buena recuperación y desde ahí no sufre el partido.

40′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La selección asiática gana el partido y no lo sufre: tiene el balón y defiende bien en bloque cuando Brasil ataca.

29′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Llegó el primero del partido. Sano recuperó el balón a la altura de la mitad de la cancha, condujo el balón y sacó un potente remate que fue imposible de detener para el guardameta brasileño.

23′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: El partido llega a su primera pausa de hidratación. Brasil fue arrolladora en los primeros minutos, pero poco a poco Japón ha ido controlando y nivelando el compromiso.

10′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Brasil está mejor que Japón, tiene el balón y genera peligro en el arco del conjunto japonés.

01′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Ya rueda el balón en Houston.

Fecha: Lunes 29 de junio

Hora (Colombia): 12:00 p. m.

Estadio: Estadio de Houston .

Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

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