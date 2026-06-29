Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
En VivoActualizado hace 26 segundos

Brasil y Japón empatan 1-1, en vivo: siga el partido de dieciseisavos de final del Mundial

La canarincha viene de ser primera del grupo C, mientras que el conjunto asiático terminó en la segunda posición del grupo F.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
29 de junio de 2026 - 06:32 p. m.

Actualizaciones clave

Kaishu Sano, jugador de Japón y Bruno Guimaraes, jugador de Brasil.
Kaishu Sano, jugador de Japón y Bruno Guimaraes, jugador de Brasil.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una nueva jornada de los dieciseisavos de final del Mundial se juega este lunes 29 de junio y uno de los partidos más llamativos será el que protagonizarán Brasil y Japón. La canarinha llega como favorita luego de terminar como líder del grupo C, mientras que los japoneses clasificaron como segundos del grupo F, por detrás de Países Bajos y dejando en el camino a Túnez y Suecia. Ahora, ambos se juegan el paso a los octavos de final en un duelo que promete grandes emociones.

El compromiso se disputará desde las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de Houston. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+, en un partido que definirá a uno de los nuevos clasificados a la siguiente ronda del Mundial.

Minuto a minuto Brasil vs. Japón, partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Hace 5 horas

Pusa de hidratación

67′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Luego del gol de Brasil, el conjunto sudamericano es quien más intenta romper la igualdad. Japón resiste y trata de volver a normalizar el partido.

Hace 5 horas

La tuvo Vini

57′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Brasil no baja el pie del acelerador y Vinicius Jr. tuvo el gol de la ventaja. Sin embargo, el remate fue desviado por Suzuki y luego rebotó en el poste.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gooool de Brasil!

54′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 1-1 🔴⚪⚫ Japón: Tanto va el cántaro al agua que se rompe. Luego de un centro, Casemiro apareció en el segundo palo para cabecear e igualar el marcador.

Hace 5 horas

Otra vez Suzuki

52′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: El conjunto asiático se volvió a salvar del empate de Brasil. Entre un defensor japonés y Suzuki salvaron el balón en la línea.

Hace 5 horas

Suzuki salva

50′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Zion Suzuki salvó el empate de Brasil luego de un gran cabezazo dentro del área.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el segundo tiempo

45′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Ya vuelve a rueda el balón en Houston.

Actualización claveHace 5 horas

Finaliza el primer tiempo

45 +4′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La primera mitad llega a su fin. Brasil inició muy bien, pero a medida que pasaron los minutos mermó su ataque. Japón encontró el gol en una buena recuperación y desde ahí no sufre el partido.

Hace 5 horas

Japón gana sin problemas

40′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: La selección asiática gana el partido y no lo sufre: tiene el balón y defiende bien en bloque cuando Brasil ataca.

Actualización claveHace 6 horas

¡Gooool de Japón!

29′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-1 🔴⚪⚫ Japón: Llegó el primero del partido. Sano recuperó el balón a la altura de la mitad de la cancha, condujo el balón y sacó un potente remate que fue imposible de detener para el guardameta brasileño.

Hace 6 horas

Cooling break

23′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: El partido llega a su primera pausa de hidratación. Brasil fue arrolladora en los primeros minutos, pero poco a poco Japón ha ido controlando y nivelando el compromiso.

Hace 6 horas

Brasil, mejor

10′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Brasil está mejor que Japón, tiene el balón y genera peligro en el arco del conjunto japonés.

Actualización claveHace 6 horas

Inicia el partido

01′ Brasil 🟢🟡🔵⚪ 0-0 🔴⚪⚫ Japón: Ya rueda el balón en Houston.

Hace 7 horas

Los titulares de Japón

Hace 7 horas

El once de Brasil

Hace 7 horas

¿A qué hora y dónde ver el partido Brasil vs. Japón?

  • Fecha: Lunes 29 de junio
  • Hora (Colombia): 12:00 p. m.
  • Estadio: Estadio de Houston .
  • Dónde ver: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón en vivo

partido Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón donde ver el partido

donde ver partido Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón partido del Mundial

Mundial Partido en vivo Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón en vivo partido Mundial

Mundial partido en vivo Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón partido en vivo

partido en vivo del Mundial Brasil vs. Japón

partido del Mundial en vivo Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón partido en vivo del mundial

en vivo partido del Mundial Brasil vs. Japón

en vivo Brasil vs. Japón

partidos del Mundial en vivo

partidos mundial en vivo

en vivo partidos del Mundial

Partidos de la Copa del Mundo en vivo

copa del Mundo en vivo partidos

partidos Copa del Mundo en vivo

en vivo mundial

en vivo mundial Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón mundial en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.