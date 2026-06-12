Brasil vs. Marruecos: fecha, hora y dónde ver en vivo a la canarinha en el Mundial FIFA 2026

Brasil, en medio de dudas, va por su sexta estrella en la Copa del Mundo. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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La selección de Brasil comenzará este sábado 13 de junio su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro marcará el estreno de Carlo Ancelotti como entrenador de la Canarinha en una Copa del Mundo, con la misión de conquistar el ansiado sexto título mundial para el país más ganador en la historia del torneo.

Brasil, en medio de dudas, va por su sexta estrella

Brasil llega al Mundial en medio de algunas dudas. Aunque logró la clasificación sin mayores sobresaltos, firmó su campaña más discreta en las eliminatorias sudamericanas desde 1998.

Además, el equipo ha mostrado irregularidad en su funcionamiento y presenta bajas importantes como Rodrygo, Estêvão y Éder Militão. También genera incertidumbre la situación de Neymar, quien no juega desde mayo debido a una lesión en la pantorrilla y no ha podido entrenarse con normalidad junto al grupo.

Pese a ello, las esperanzas brasileñas están puestas en figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, quienes llegan tras destacar en el fútbol europeo.

Por su parte, Marruecos buscará volver a sorprender al mundo tras su histórica actuación en Catar 2022. El conjunto africano llega con Mohamed Ouahbi, un nuevo entrenador que permanece invicto, y acumula tres victorias y dos empates en partidos amistosos. Sin embargo, también afronta el compromiso con ausencias importantes, entre ellas las de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd.

Fecha, hora y dónde ver Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de la FIFA

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Mundial 2026, con la canarinha buscando dar el primer paso hacia el hexacampeonato.

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+.

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