Brasil vs. Noruega, en vivo: siga aquí el duelo en los octavos de final del Mundial 2026

Brasil vs. Noruega, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de octavos del Mundial 2026 Foto: Agencia EFE

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Brasil vuelve a poner en juego sus aspiraciones de campeonato en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez frente a Noruega, que a pesar de una ausencia de más de 20 años en la Copa del Mundo confía plenamente en su generación dorada liderada por los vikingos Erling Haaland y Martin Odegaard.

El equipo de Carlo Ancelotti viene de eliminar in extremis a Japón y Noruega no ganó con tanta holgura desde el marcador contra Costa de Marfil, pero apoyado en su goleador resolvió la eliminatoria a su favor. Dos antecedentes que perfilan el partido de hoy en Nueva York como uno de los más parejos.

Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega

Fecha : domingo 5 de julio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York

Hora : 3:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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