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Brasil vs. Noruega, en vivo: siga aquí el duelo en los octavos de final del Mundial 2026

De 63 encuentros contra selecciones europeas en mundiales, Brasil solo ha perdido 16 veces, pero desde Corea y Japón 2002 no gana un duelo de eliminación directa contra un equipo del Viejo Continente.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de julio de 2026 - 07:33 p. m.
Brasil vs. Noruega, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de octavos del Mundial 2026
Brasil vs. Noruega, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de octavos del Mundial 2026
Foto: Agencia EFE
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Brasil vuelve a poner en juego sus aspiraciones de campeonato en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez frente a Noruega, que a pesar de una ausencia de más de 20 años en la Copa del Mundo confía plenamente en su generación dorada liderada por los vikingos Erling Haaland y Martin Odegaard.

El equipo de Carlo Ancelotti viene de eliminar in extremis a Japón y Noruega no ganó con tanta holgura desde el marcador contra Costa de Marfil, pero apoyado en su goleador resolvió la eliminatoria a su favor. Dos antecedentes que perfilan el partido de hoy en Nueva York como uno de los más parejos.

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¿A qué hora juega Brasil?

  • Fecha: domingo 5 de julio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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