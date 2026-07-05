Brasil vs. Noruega, en vivo: siga aquí el duelo en los octavos de final del Mundial 2026

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Brasil vuelve a poner en juego sus aspiraciones de campeonato en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez frente a Noruega, que a pesar de una ausencia de más de 20 años en la Copa del Mundo confía plenamente en su generación dorada liderada por los vikingos Erling Haaland y Martin Odegaard.
El equipo de Carlo Ancelotti viene de eliminar in extremis a Japón y Noruega no ganó con tanta holgura desde el marcador contra Costa de Marfil, pero apoyado en su goleador resolvió la eliminatoria a su favor. Dos antecedentes que perfilan el partido de hoy en Nueva York como uno de los más parejos.
Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega
Así llegó Neymar al estadio
Así está la tabla de goleadores
Formación de Noruega
Titulares en Brasil
¿A qué hora juega Brasil?
- Fecha: domingo 5 de julio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York
- Hora: 3:00 p. m.
- Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+
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