El portero capitalino vivió los mundiales de 2014 y 2018 desde el banquillo como suplente de Ospina. El de 2026 se perfila como su gran revancha. Su reto está en ver cómo asume la presión de ser el portero titular de la tricolor en una máxima cita.
El bogotano es el guardameta de mayor confianza de este proceso mundialista. Lorenzo lo valora por su experiencia con el grupo -lo conoce hace más de una década- y por sus actuaciones en los últimos años. Su mayor fortaleza es la lectura, pues se tiene confianza a la hora de cortar centros, se impone en el juego aéreo y transmite calma a la defensa. Su edad, 37 años, no es un detalle menor, pues en los arqueros esa experiencia siempre juega a favor.
Una lesión de David Ospina en 2023 le permitió hacerse con un lugar entre los inicialistas y desde entonces nunca más soltó el arco. Registró cinco vallas invictas en las eliminatorias sudamericanas. Fue el tercer jugador colombiano con más minuntos. Perdió el puesto con Kevin Mier durante un par de fechas pero lo recuperó.
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Desde su llegada a Atlas en 2019 ha disputado más de 238 partidos, siendo pieza clave en el bicampeonato de Liga MX 2021-22 y el título de Campeón de Campeones. Debutó en 2007 como profesional con Santa Fe, club con el que también supo celebrar títulos. Tras pasos por Atlético Nacional y Deportivo Cali dio el salto en 2020 al fútbol mexicano, donde encontró la mejor versión de su carrera profesional y hoy se le considera ídolo en las calles de Guadalajara.