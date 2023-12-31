Qué se espera de él en el Mundial

El bogotano es el guardameta de mayor confianza de este proceso mundialista. Lorenzo lo valora por su experiencia con el grupo -lo conoce hace más de una década- y por sus actuaciones en los últimos años. Su mayor fortaleza es la lectura, pues se tiene confianza a la hora de cortar centros, se impone en el juego aéreo y transmite calma a la defensa. Su edad, 37 años, no es un detalle menor, pues en los arqueros esa experiencia siempre juega a favor.